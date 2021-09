Maja in Goran Dragić: Ljubezenske pravljice je konec

Včasih ljubezen izbira čudna pota in se zgodi, kadar jo najmanj pričakujemo, prav tako pa tudi preprosto izzveni, kadar jo dve osebi prerasteta. Takrat je za oba najbolje, da se razideta in si po svoje utirata življenjsko pot. Kje se skriva bistvo oziroma zakaj tako globoki stavki ob omembi enega najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov, se verjetno sprašuje marsikdo izmed vas, a medtem ko so nastajale te vrstice, so se nam po glavi podile različne misli o partnerstvu, družini, vrednotah in ne nazadnje o samskem življenju. Nanj se po zanesljivih informacijah iz košarkarskih krogov priv...