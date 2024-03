Že na prvem koraku v njeno skrbno urejeno stanovanje vas pozdravijo barve. Tako živahno se prelivajo kot njena pisana energija, s katero osvaja občinstvo, gledalstvo in bralstvo. Na police knjigarn bo v teh dneh postavila zadnji del literarne uspešnice 7 kg do sreče, prve, ki jo bo izdala v samozaložbi. Njen kreativni kotiček je kolaž dragocenih spominov, razporejenih na stene in police, ki rišejo osupljivo podobo karizmatične ženske. Ste igralka, pesnica, pisateljica, prevajalka, gledališka pedagoginja, dramatesa, režiserka, coachinja, vodja neštetih izobraževanj s področja retorike in javn...