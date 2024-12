Luna, Mars in Pluton: kaj nam zvezde napovedujejo za praznične dni? (Suzy)

Prazniki letos ne bodo najbolj brezskrbni, sproščeni in radostni, saj bomo čutili nekaj neprijetnih vplivov. Kvadrat med Jupitrom in Saturnom bo sicer bolj deloval na globalno ekonomijo in finančni sektor, osebno nas spodbuja k varčevanju in omejevanju razsipnosti. Zmerne in preudarne nakupe spodbuja tudi četrtkova opozicija Merkurja in Jupitra.

Napornejši bo božični dan, ko bo Luna s kvadratoma aktivirala bližajočo se opozicijo med retrogradnim Marsom in Plutonom, ki bo eksaktna 3. januarja. To lahko prinese družinske prepire, razčiščevanje starih zamer, grobe besede, tudi jeze, nepotrpežljivosti, nasilja bo na splošno več.

Na vojnih žariščih se lahko zaostrijo spopadi, po svetu ni izključen tudi kak teroristični incident. Zato praznujte raje sveti večer v torek, ko so aspekti prijetnejši in je manj verjetnosti družinskih razprtij kot v sredo.

Petek, 20. 12. Luna bo že zjutraj vstopila v pridno in delavno devico, tako bomo pripravljali vse za praznike – čistili dom, opravili zadnje obveznosti in nakupe … Zvečer ni čas za pomembne pogovore in dogovore.

Sobota, 21. 12. Zimski solsticij – Sonce vstopi v kozoroga. Dopoldne bo več skrbi in tesnobe, Luna je v opoziciji s Saturnom, okoli poldneva pa bo več pretiravanja, tako čustvene drame kot s pregrehami in dobrotami.

Nedelja, 22. 12. Luna bo čez dan še v devici, praktični in učinkoviti bomo, le dopoldne malce sanjavi, občutljivi in pasivni. Po 20. uri Luna prestopi v tehtnico in več bo potrebe po harmoniji, dvojini in romantiki.

Zmerne in preudarne nakupe spodbuja tudi četrtkova opozicija Merkurja in Jupitra. FOTO: Gettyimages

Ponedeljek, 23. 12. Z Luno v tehtnici se bomo znali prilagajati in iskati kompromise. Popoldne bomo družabni in željni novih doživetij, tako je dobro, da se družite s prijatelji, najbolje na božičnih tržnicah v mestu.

Torek, 24. 12. Luna bo še vedno v tehtnici, tako bomo razumevajoči in strpni ter lažje sprejemali kompromise. Okoli poldneva nam bo še Venera pomagala do bolj ljubečih, prijaznih in harmoničnih odnosov. Praznujte z družino.

Sreda, 25. 12. Napet, težaven dan, v zraku bo več nemira, pritiskov, agresije. Luna bo v škorpijonu. Pazite nase in se ne prepirajte, pustite stare zamere ob strani, ne pogrevajte bolečih razprtij. Šele po 18. uri se energija malce sprosti.