Lidija Subašić se pri petem ne misli ustaviti (Suzy)

Finalistka desete sezone oddaje MasterChef Slovenija je velika gurmanka, ki na svojih potovanjih rada razvaja brbončice in okuša nove jedi. Lidija Subašić se je letos s srčnim izbrancem odpravila v Grčijo, ki ji je sicer dobro poznana, a sta tokrat za oddih izbrala otok Karpatos, ki sta ga obiskala prvič.

»To je bil moj peti grški otok, a se pri njem ne mislim ustaviti,« simpatična kuharica ne skriva navdušenja. Poudari še, da so jo najbolj navdušili čisto morje, prijaznost in gostoljubje domačinov. »Dopust je bil kratek in sladek. Ogromno sem videla, preplavala in pojedla,« še pravi simpatična temnolaska, ki obljublja, da se bo prihodnje leto nedvomno vrnila na jug Evrope.