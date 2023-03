Liam in Ema prvič na smučeh

Simpatična novinarka in voditeljica Suzana Kozel je svojemu voditeljskemu poklicu izjemno predana. Čeprav je televizija že več kot 15 let njena velika ljubezen, se v prostem času trudi biti čim boljša mama, predvsem pa je vedno pripravljena na norčije s sinom Liamom in hčerko Emo.

Svoja malčka je nedavno odpeljala na Ribniško Pohorje, kjer sta prvič stopila na smuči: Liam na svoje, Emo pa je mama držala v naročju, a malčka nista skrivala navdušenja nad spuščanjem po belih strminah. »V naši družini res nikoli ni dolgčas,« v smehu pravi simpatična voditeljica, ki se je v zadnjih nekaj tednih lotila posebnega izziva. Trenutno se namreč navdušuje nad vadbo na drogu, gre za njen novoletni izziv, ki si ga je zadala v voditeljski ekipi oddaje Jutro na Planetu.

Suzana je priznala, da gre za fizično zelo zahtevno vadbo, a jo bolj kot krepitev mišic zanima prebujanje ženstvenosti, ki jo ponuja ta vadba.