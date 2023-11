Leta 2024 nas čaka močan boj med svetlobo in temo, to bo naš največji izziv

Astro Suzy je odličen vodnik v leto 2024, da boste lažje našli harmonijo in ravnovesje v tem kaotičnem času. Veliko bo nihanja vseh vrst in na vseh področjih, od ene skrajnosti do druge, tako bo izziv iskati ravnotežje. Na dan bo prišlo veliko neresnic, veliko se bo dogajalo na sodiščih, na področju tehnologije, zdravja, tudi financ … A ne bojte se sprememb, iz kaosa se rojeva nov svet.