Legende na kupu

Pisalo se je leto 1978, ko je Peter Vilfan kot najmlajši član jugoslovanske košarkarske reprezentance iz Manile prinesel pokal svetovnih prvakov. Nepozabni spomini za enega naših najuspešnejših in prepoznavnih mojstrov tega športa.

Peter Vilfan in prigarani pokal svetovnih prvakov iz leta 1978

Redki se lahko pohvalijo s takšno trofejo, med njimi sta njegova vzornika, ki sta še prej osvojila ta laskavi naslov. Gospoda Ivo Daneu in Aljoša Žorga sta mu delala družbo na nedavni tekmi med Slovenijo in Finsko, ko so v dar prejeli prav posebne žoge z zlatim leskom, kot se za šampione spodobi. Njihovi nasledniki so po prikazani predstavi sicer še svetlobna leta za njimi in se bodo morali pošteno potruditi, če se jim bo sploh uspelo kvalificirati na prvenstvu, ki bo prihodnje leto.

Niti glasne spodbude slavnih gostov jih niso motivirale, da bi ugnali goste s severa. Zdi se, da bomo še dolgo čakali na naslednike svete košarkarske trojice.