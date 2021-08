Kori v Severni Makedoniji: Skriti biser v srcu Balkana

»Jezero ponuja marsikatero aktivnost, zato je sup skorajda obvezna stvar. Raziskoval sem skrite kotičke, do katerih lahko dostopaš samo s supom. Vidiš marsikaj, zaščitene ptice, ribe, ki skačejo iz jezera, ribiče, kristalno čisto jezero in seveda osupljive sončne zahode. Makedonija ima z razlogom sonce na sredini zastave,« je navdušen Kori. FOTO: osebni arhiv

Prva noč v vasi Ljubaništa je minila brez spanca. Kori je dejal, da sta bila psa vso noč na preži, kot bi nekdo hodil okrog hiše. Psa sta lajala, zunaj je šumelo, Kori pa je priznal, da mu ni bilo povsem vseeno in da se ga je polastil strah. Zjutraj je neprespan peljal psa na sprehod, nato pa je nedaleč od hiše zagledal želvo, ki je vso noč lomastila naokrog. FOTO: osebni arhiv

Podvodni svet Ohridskega jezera je kraj, kjer naš radijec pozabi na vse skrbi. »Tišina, zvoki jezera, ogromno živali, poln ekosistem, vse je tako čarobno in sanjsko. Mir in spokojnost, ki ju tu in tam zmoti le kakšen gliser. Pod vodo sem doma,« pravi Kori, ki je pod vodno gladino v povprečju preživel štiri ure na dan. FOTO: osebni arhiv

Kori prizna, da večina ljudi niti ne ve, da Ohrid obiskuje tudi zaradi tistega, kar se skriva pod gladino jezera. »Nihče se ne potaplja, sploh pa ne na dah. Zato sem letos pod vodo naredil ogromno posnetkov.« FOTO: osebni arhiv

Kori pravi, da če v Severni Makedoniji ne obiščeš tržnice, nisi bil tam. »Pazarče, kot ji pravijo, je paša za oči in balzam za želodec. Vse je domače in diši po babičinem vrtu. Tako gremo moški po nakupih, s šajtergo na tržnico,« se zasmeji Kori in doda, da so ga prodajalci bogato založili, dobil pa je še kaj 'za zraven'. FOTO: osebni arhiv

Kori zelo rad kuha, zato so ga Makedonci naučili pripravljati domače jedi. Njegova miza se šibi pod dobrotami, kot so značilne pečene makedonske paprike z olivnim oljem, kozji sir, makedonska solata, tafče grafče, ki je podoben pasulju, svež paradižnik in ribe, ki jih je naš radijec ulovil sam. FOTO: osebni arhiv

Na dopustu sta mu družbo delala tudi posvojenčka, angleška hrta Ozzy in Ringo. Takole so skupaj uživali v pogledu na Ohridsko jezero. »Brez sončnega zahoda ne gre. In če enkrat jezera ne pogledaš s te perspektive, ga nisi videl.« FOTO: osebni arhiv

Tudi zaradi Ohrida, mesta in jezera, ki osupneta na prvi pogled. »Tam me nihče ne pozna, mogoče se najde kakšen slovenski turist in narediva fotografijo, ampak tam sem daleč od vsega in vseh. Makedonija, jaz ji še vedno pravim tako in vedno bom, je moj način 'resetiranja' misli, da lahko ob prihodu domov normalno delujem.Tako kot si Slovenci globoko v sebi radi lastimo hrvaško morje, ki ga obiskujemo dolga leta, je tudi Makedonija malo moja. Čeprav je med revnejšimi državami na Balkanu, so ljudje tam srčni, skromni, prijazni in ustrežljivi. Dobri ljudje, ki te ne gledajo postrani, če si turist,« na kratko opiše svojo naklonjenost do Severne Makedonije, ki ji pravijo tudi skriti biser.Negativna stran potovanja v Ohrid je zagotovo dolga vožnja, ki traja enajst ur, a Tim pravi, da se ob prihodu tja človeku poplačajo dolge ure sedenja v avtomobilu in čakanja na meji. Tudi letos je domov prinesel nepozabne spomine, ob tem pa se veseli novih, ki nanj čakajo v tej čudoviti deželi.