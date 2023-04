Klemen Slakonja in Dejan Zavec: Priprave so bile uspešne!

Klemen Slakonja je po stoječih ovacijah v Cankarjevem domu z vrhunsko glasbeno zasedbo osvojil tudi mariborsko občinstvo. Priprave na ta nepozabni, smeha polni večer, v katerem so znova zasijali njegovi pevski, igralski in imitacijski talenti, so bile precej obsežne in naporne, naš vsestranski umetnik pa priznava, da so bile na trenutke tudi precej zabavne.

Za njegovo odlično telesno pripravljenost, ki jo je na odru še kako potreboval, je poskrbel nekdanji svetovni prvak in najboljši slovenski boksar vseh časov Dejan Zavec, ki se je lani znašel v vlogi poslanca. Fanta sta se za šalo pomerila v ringu, Dejan pa je Klemenu zaupal tudi nekaj trikov, ki jih premorejo le najboljši.

Ne le hvaležen, da sta lahko skupaj opravila trening, pač pa je bil igralec hkrati tudi počaščen, da je lahko pred svojim prvim koncertom v Mariboru treniral pri štajerskem prvaku.