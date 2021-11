Kdor ne skače, ni Sloven'c!

Perica Jerković v enciklopediji standupa slovi po filigransko dodelanih šalah in nastopih. Rad pa tudi skače. Tudi iz okvirjev. Tokrat je to storil s kantavtorjem Robertom Petanom, s katerim sta se povezala v prepletu komedije in zabavnih songov Zbogom korona, mi gremo na dopust. »Za plakat smo želeli fotko divjega skoka, na kateri je on s kitaro, jaz z mikrofonom. On s fotelja, jaz s kavča. Dobra ideja, dokler ne ugotoviš, da je treba skočiti štiridesetkrat – in potem tudi pasti. Pri 28 je to lažje kot pri 43, pa je Robi vseeno bolj tarnal kot jaz,« se smeji Perica.

»Potem smo ugotovili, da je v studiu v ozadju preveč detajlov, in smo šli na oder brežiškega mladinskega centra, ki so ga ravno tisti dan pleskali, pa je gospod pleskar z odra prijazno odmaknil kante z barvo. Sledilo je še 50 skokov z višine 120 cm na trd oder ... Predvideno vajo naslednji dan sva izkoristila za počitek, plakat pa je izpadel super,« zadovoljno pove šaljivec. Mojstra sta se kljub razliki v letih odlično ujela – tudi Robert ima namreč odličen smisel za humor, Perici pa pomaga pri učenju akordov na podarjeni kitari.