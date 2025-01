Kažipot planetov: poiščite nove načine vlaganja denarja

Čakajo nas prijetni dnevi, ko bomo prevetrili načrte, poglede, spoznavali zanimive ljudi, našli inovativne rešitve. Soncu in Plutonu v vodnarju se bo v torek pridružil še Merkur, tako bomo bolj odprti, več sodelovali, sprejemali različnost, uvajali novosti ter opuščali, kar nam ne služi več.

V istem znamenju se v sredo dovrši še spodbuden mlaj, ki prinaša preobrazbo, nove začetke, sveže ideje, preobrat na bolje. Poiščite nove načine vlaganja denarja. Čas je odličen za potovanja, predvsem v dežele z drugačno, moderno kulturo.

Sobota bo kljub oviram in skrbem dan, ko povabite partnerja na zmenek in med rjuhe, saj bosta Venera in Mars v trigonu, v nedeljo pojdita na lepše in ga presenetite z domiselnim romantičnim presenečenjem ter sladkimi besedami. Lahko si ogledata baletno predstavo ali gresta na koncert. Dan je primeren tudi za duhovnost.

Izkoristite četrtek za vlaganje, učenje, potovanja, nakupovanje – vse, pri čemer potrebujete srečo, saj vas bo spremljala na vsakem koraku.

Petek, 24. 1. Vse poti bodo odprte. Luna v strelcu prinaša več optimizma, priložnosti, zadovoljstva. Ne ostajajte doma, dobite se s prijatelji ali se kam odpravite. Dan je primeren tudi za finančne naložbe in nakupe.

Sobota, 25. 1. Ljubezen bo v zraku, čeprav vas bo poleg tega nekaj bremenilo okoli 14. ure. Odmislite skrbi in se prepustite romantiki. Vzemite si čas za partnerja in načrtujte erotične dogodivščine, morda obisk savne.

Nedelja, 26. 1. Navdih, ustvarjalnost, upanje, optimizem nas bodo prevevali do zgodnjega popoldneva. Čeprav se vam ne bo dopoldne nikamor ljubilo, ne ostajajte doma. Presenetite partnerja z idejo za izlet. Samski osvajajte!

Ponedeljek, 27. 1. Dan je primeren za delo in opravljanje obveznosti. Z Luno v kozorogu bomo resni, odgovorni, ambiciozni, prizemljeni in načrtni. Zavihajte rokave, zvečer pa nadoknadite službene zaostanke ali učenje.

Torek, 28. 1. Merkurjev vstop v vodnarja bo prevetril naš način razmišljanja, prinesel drugačen pogled na situacije. Poiščite inovativne rešitve ter stopite iz okvirjev. Večer, ko bo tudi Luna v vodnarju, izkoristite za druženje.

Sreda, 29. 1. Preobrazba, korak v novo smer, opuščanje starega prinašajo nove priložnosti in zadovoljstvo. Pogumno se podajte v novo. Razmislite, kaj bi vas osrečilo in kako lahko oplemenitite prihranke.