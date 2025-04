Pretresljivo pričevanje preživelega iz požara v Kočanih: »Bil sem prekrit z ljudmi, razpadali so«

Jordančo Eftimov, eden izmed ranjenih v uničujočem požaru, ki je marca izbruhnil v nočnem klubu Pulse v severnomakedonskem mestu Kočani, je v videoposnetku pokazal posledice poškodb in podoživel grozote usodne noči. Kot poroča srbski Telegraf, ima opekline po obrazu in rokah – leva roka mu že delno služi, medtem ko desna še vedno okreva.

V pretresljivem pričevanju je dejal: »Nisem bil močno opečen, ker sem bil prekrit z ljudmi. Ne vem, ali so bili še živi. Bili so zelo težki, niso se oglašali. Jaz sem govoril, oni pa nič. Ko sem jih odrinil in potegnil roko ven, sem videl, da se ljudje nad mano dobesedno razpadajo, nato mi je nekdo podal roko in me dvignil.«

Spomnimo, požar je izbruhnil v noči na 16. marec med nastopom makedonske glasbene skupine DNK. Umrlo je 59 ljudi, dve osebi sta kasneje podlegli poškodbam v bolnišnici. Skupno je bilo ranjenih skoraj 200 obiskovalcev, mnoge so v bolnišnice prepeljali v sosednje države.

V trenutku izbruha požara naj bi bilo v klubu, ki je deloval z lažno dovolilnico, vsaj 500 ljudi. Na posnetkih z dogodka, ki krožijo po družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako se ob nastopu sprožijo iskrice, ki zadenejo strop – ta pa se nato vname. Posnetek si lahko ogledate tukaj.

