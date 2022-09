Kažipot planetov: izogibajte se nevarnim situacijam in se ne pustite paniki

Malce bomo zadihali, saj se 3. 10. Merkur, planet komunikacije, potovanj, trgovine, obrne nazaj v direktno gibanje. Prvih nekaj dni po njegovem obratu, ko je še počasen, velja sicer še počakati s pomembnimi odločitvami in nakupi.

Prijeten in optimističen dan z Luno v odprtem strelcu, ki se zjutraj ugodno poveže z Venero in Jupitrom. Čas je za ljubezen, druženje, uspešni bomo pri vsem, česar se lotimo, tudi finančno.

Če le lahko, tudi podpise pogodb odložite nekje do 6. 10., ko se Merkur ugodno poveže s Plutonom in boste lahko lažje uveljavili svojo voljo ter druge prepričali v svojo vizijo.

Venera v tehtnici nas bo spodbudila k iskanju harmonije, ravnovesja, prijetnih trenutkov. Povezovali se bomo z drugimi in uživali v estetiki in lepih stvareh. Odličen čas je za obisk galerije, tudi za kozmetične, lepotne posege, nakupe ter finančna vlaganja v drugem delu tedna.

Luna v kozorogu bo sicer spodbujala resnost in odgovornost, a ker bo v zgodnjem popoldnevu v kvadratu z Venero, lahko pretiravamo in zapravljamo. Potrudimo se poiskati srednjo pot in ostanimo zmerni.

Le v soboto se izognite pretiravanju in prevelikim pričakovanjem, saj jim lahko sledijo razočaranja.

Ambiciozni bomo in predani delu. Merkur se obrača, tako sicer še ni čas za sestanke in pomembne dogovore, a ker se Luna popoldne poveže z Uranom, lahko dobimo odlične ideje za prihodnje korake.

Dopoldne je čas za delo in trud, saj je Luna še v kozorogu, ko po poldnevu vstopi v vodnarja, pa se bomo bolj želeli družiti in izmenjavati ideje z drugimi. Popoldne bo zelo prijetno, lahko se nam nasmehne sreča.

Po energičnem jutru in prijetnem dnevu v odprtem in družabnem vodnarju bodo večer zaznamovale težje energije. Pazljivo na cesti, izogibajte se nevarnim situacijam in se ne pustite paniki in črnim mislim.