Katarina Marinč: Ljubezen je največja sila vesolja (Suzy)

September je mesec univerzalne ali brezpogojne ljubezni. Ker beseda 'brezpogojna' nosi v sebi besedo pogoj, jo raje imenujem 'living love' – živa ali živeta ljubezen. Že Einstein je dejal, da je ljubezen najmočnejša sila vesolja, a se je žal ljudje bojimo. Rekel je, da bomo mogoče njeno moč dojeli, šele ko bo znanost našla enačbo za ljubezen. Ali bomo res čakali na to enačbo? A tudi, ko jo bomo imeli, bo ljubezen še vedno treba dati v misli, besede in dejanja in jo živeti! Sama enačba še ničesar ne prinese, je kot recept, ki ničesar ne skuha, če se ne lotimo priprave hrane.

Ko ljubezen reče ne, še vedno ostane ljubezen. Postane močnejša, zato se ne bojte reči ne negativnim čustvenim ali miselnim vzorcem, nedobrim ljudem in situacijam.

Neskončno odtenkov

Vesolje je neskončno in se razvija po zakonih življenja. Mnogim sta poznana univerzalni zakon karme, 'kar seješ tudi žanješ', ali zakon privlačnosti, da k sebi pritegnemo oz. nas vleče k tistemu, kar je že v nas. Ostali so zakoni miru, harmonije, obilja, manifestacije, odpuščanja, vizije, resnice, svobode, narave … Sama pravim, da obstaja en sam zakon, to je ljubezen. Da bi jo ljudje lažje razumeli, se je učimo skozi mir, spoštovanje, pogum in ostale omenjene zakone, ki so različne oblike ali odtenki ljubezni.

mora reči 'ne'

Univerzalni portali 9/9, 18/9 in 27/9 prinašajo val univerzalne ljubezni in nas spodbujajo, da izstopimo iz zavesti pogojne ljubezni in ran, ki so nastale, ker nam je ljubezni primanjkovalo. Potreben je iskren, sočuten in odgovoren vpogled, kje vse je človek človeka ranil in kje mi nadaljujemo to zgodbo, v odnosu do sebe, drugih ljudi, bitij, narave in sveta. Število devet nas spodbuja, da naredimo pregled preteklosti, še posebno zadnjih osmih let in osmih mesecev, in se odločimo, kaj bomo pustili za seboj in kaj bomo vzeli s seboj naprej, torej čemu bomo rekli ne in čemu ja ter to podprli z delovanjem v želeno smer.

Ljubezen mora nujno reči ne vojnam, nasilju, ustrahovanju, lažem, zlorabam, izkoriščanju, manipulaciji, nespoštovanju, prelaganju odgovornosti in izgovorom. Ko ljubezen reče ne, še vedno ostane ljubezen. Še več, postane močnejša, zato se ne bojte reči ne negativnim čustvenim ali miselnim vzorcem, nedobrim ljudem in situacijam. Ni res, da vesolje ne sliši besede ne, še kako jo sliši, saj je to odskočna deska za vse dobre in potrebne 'ja'!

Kot dobra navada

Podprti bomo, da zaključimo določen vzorec, dinamiko, odnos ali življenjski ciklus in pričnemo novega z višjim zavedanjem in modrejšim delovanjem. Raziskujmo, kako lahko naredimo življenje boljše in lepše. Navade odločajo o kakovosti našega življenja. Navade razvijamo mi, potem pa one razvijajo nas. Katere vaše navade vsebujejo ljubezen oziroma njene odtenke in katere ne? Katero slabo boste opustili? Mogoče greste prepozno spat? Mogoče zjutraj tako hitite, da še sebe ne ujamete, kaj šele, da bi videli svojo ženo in ji namenili pristen pogled, nasmeh in objem? Katere dobre navade ste že imeli in jih lahko hitro in enostavno zopet zaživite? Kozarec tople vode s sokom limone in ščepcem soli zjutraj na tešče? Ljubezen vedno poenostavlja.

Slovenija, oaza ljubezni

V angleščini sta dve besedi: 'fate' (karmična usoda) in 'destiny' (resnična izvorna usoda). Destiny je osvobojena preteklosti in predstavlja najvišji mogoč potencial luči za prihodnost. Vsak posameznik, družina in država imata svojo karmo in destiny. Destiny Slovenije je, da postane oaza ljubezni za ves svet, Francija oaza bratstva in enakosti, Amerika enost vseh kultur. Več bomo kot posamezniki vnesli ljubezen v svoj vsakdan, prej bomo uresničili svoja individualna poslanstva in skupaj potencial naše zelene dežele, saj mi smo njeni ljudje!

katarina marinc