Katarina Čas: Bili ste moja druga družina

Minili sta dve nepozabni leti, ki se ju bo Katarina Čas še dolgo spominjala. Vedno je z navdušenjem ponavljala, kako počaščena je, da je lahko del tako izjemne ekipe serije Ja, Chef!, zdaj pa je prišel malce bolj otožen del te zgodbe, saj je posnela še zadnji prizor in se poslovila od sanjske zasedbe.

»To je bilo najdlje, kar sem preživela na kakšnem projektu, in bil je en sam užitek. Ogromno smo garali in bili izpostavljeni stresu, ampak vseskozi smo se neznansko zabavali in si delili ljubezen,« je povedala in se zahvalila vsakemu posebej. »Od igralske zasedbe do vseh v maski in kostumih, snemalci, direktorji fotografije, oba režiserja, ljudje, zadolženi za zvok, producenti, scenografi, kuharji, asistenti, montažerji, vsi v postprodukciji, vsi ste vrhunski. Celotna ekipa je bila kot moja druga familija,« je čustveno zaključila ob svojem poslovilnem dnevu.

Zabavni prizori v zakulisju, ko v ljubezenskem trikotniku ni šlo vse po načrtih.

Ne le v studiu, tudi na terenu se je veliko dogajalo.