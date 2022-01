Jure Košir z družino k sosedom

Včasih je veljalo, da so bili otroci doma, če je šel očka na službeno pot. Vendar se navade spreminjajo in Jure Košir je vse prej kot staromoden oče. Starejši so njegovi potomci, raje se z njimi podaja raziskovat lepote na tuje.

Tokrat je izkoristil snemalne dneve v sosednji Budimpešti in s sabo vzel obe hčerki in sina. Vmes so skupaj kakovostno preživeli prosti čas za ogled znamenitosti te arhitekturno bogate prestolnice, se pogreli s kuhanim vinom in čajem ter razposajeno uživali na soncu, ki je še dodatno polepšalo družinski potep.

Jure je z nami delil prešerne trenutke in v šali dodal, da niso obiskali le tistih točk mesta, kjer se delajo najlepše fotografije za družabna omrežja. Ob tem pa ni pozabil, kako zelo je ponosen na svoje tri dragulje, saj mu ni z njimi nikoli dolgčas.