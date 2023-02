Jelena Aščić bo vedno opozarjala na krivice

Ob trideseti obletnici začetka obleganja Sarajeva, ki velja za najdaljše obleganje kateregakoli mesta v novejši zgodovini, sta novinarka in voditeljica Jelena Aščić in snemalec Gregor Naglav posnela pretresljiva pričevanja ljudi, ki so pod okupacijo preživeli skoraj štiri leta.

Dokumentarni film 1425 dni groze, ki je premiero doživel v Kinodvoru, na prvem programu nacionalke pa ga bodo predvajali 14. februarja, med drugim prikazuje neizmerno bolečino staršev, ki so jim drobci granat in ostrostrelski naboji ubili otroke, avtorica dokumentarca pa ob tem opozarja, da za te zločine pred domačimi sodišči še vedno ni odgovarjal nihče.

Aščićeva, ki je v več kot dvajsetih letih dela na RTV Slovenija ustvarila številne oddaje in dokumentarna filma Gradimo suženjstvo in Nikomur ne smeš povedati, je ob premieri prejela številne pohvale, sama pa je trdno odločena, da bo vedno opozarjala na krivice, ki se dogajajo malemu človeku, kar je zanjo edina prava novinarjeva naloga.