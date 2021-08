S svojo mrcino lepotica tako že eno leto pridno nabira kilometre

»Hvala, ker me furaš in mi odkrivaš obzorja!«

Voditeljicaje ženska, ki si upa. Lani, v času karantene, namreč ni trajalo dolgo, da jo je njen najdražjinavdušil nad vožnjo z motorjem, zato je sklenila, da bo v čim krajšem času opravila vozniški izpit.S svojo mrcino tako že eno leto pridno nabira kilometre, ob tem pa priznava, da neizmerno uživa v dolgih vožnjah in adrenalinu, ki ji pri tem požene kri po žilah. »To je bila ena lepših in svobodnejših zadevic, ki sem si jih lani podarila za rojstni dan. Hvala, hondica, ker me furaš, mi odkrivaš obzorja, me učiš doživljati četrto dimenzijo in mi vsakič znova daš vedeti, da je življenje čudovito, če si ga upamo živeti,« je za vsa doživetja in prelepa potovanja z jeklenim konjičkom hvaležna Tara.