Dobri prijateljici Nuška in Elza

Ena piše, druga poje. Obe pa se radi družita. Veselje je še večje, če sta Nuška Drašček in Elza Budau lahko za isto mizo, saj neizmerno uživata, kadar se vidita. Vsako srečanje je zgodba zase. Veliko si imata povedati in druga drugi iskreno zaupata.

Pevka je hvaležna, če lahko srka dragoceno znanje od mojstrice besedil. Legenda slovenske popevke in največjih uspešnic pa ne skriva zadovoljstva, kadar njene zimzelene prepeva prav Nuška. »Zelo rada jo poslušam, ker je ena redkih, ki s pravo emocijo začuti, kar sem napisala. Njen kristalni glas se odlično poveže z vsako mojo besedo,« ne skopari s komplimenti spoštljiva gospa. Nuški je od tako silnih komplimentov malce nerodno, saj se zaveda veličine cenjene umetnice.

»Kakšen privilegij imam, da lahko živim in ustvarjam skupaj s tako krasno žensko. Vselej zelo ponižno in s ponosom zapojem vsak njen verz, ki govori najlepše in najbolj iskrene zgodbe. Hkrati pa si štejem v čast, da ji lahko rečem prijateljica,« nam še zaupa.