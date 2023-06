Damjana Golavšek priznava: Največje priložnosti so prišle po 50.

Damjano Golavšek boste te dni redno srečevali na poti med Krasom in Ljubljano. »Imamo obnovitvene vaje za muzikal Mamma Mia, tako sem ves čas v avtu in v tem prometnem kaosu iščem bližnjice, da se izognem gneči. V Ljubljano se vozim še na vaje za nov odličen muzikal Mala nočna glasba s Slovenskim komornim gledališčem, kjer mojo mamo igra Polona Vetrih,« v smehu pove silno zaposlena Damjana, njen mož Čarli pa se šali, da so jo 'odkrili' šele na stara leta. Ko so z Alenko Godec in Simono Vodopivec začele igrati v Mamma Mii, so bile stare ravno 50 let, naslednje leto pa bodo Dinamitke praznovale okroglo obletnico. »Ne vem, če sem že kdaj delala toliko kot zadnje desetletje. Vendar se ne pritožujem. Imam veliko izkušenj, kondicije in znanja, ki ga z veseljem dajem projektom in občinstvu,« pravi Damjana, ki bo preživela zelo delovno poletje. Prvega julija bo imela premiero otroške predstave na Lentu. Vmes pa si bo malo oddahnila v svoji čudoviti hiški na Krasu.