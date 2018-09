Podedovali so dobre gene

Quinn Tivey je po babici Elizabeth Taylor podedoval osupljive vijolične oči in čut za dobrodelnost.

Vnuk Clarka Gabla je po slavnem dedku podedoval ime in karizmo.

Bernard Caesar Einstein

Tuki Brando

AFP/Getty Images Nelson Mandela je uporniški duh prenesel na vnukinjo.

Kri ni voda, a včasih družinske lastnosti preskočijo generacijo in se namesto pri otrocih izrazijo pri vnukih. Poiskali smo slavne dedke in babice, katerih geni so se pokazali šele pri vnukih.Usodna hollywoodska lepoticaje s svojimi čudovitimi vijoličnimi očmi in krono vranje črnih las osvojila milijone gledalcev po vsem svetu. Oboje je podedoval njen vnuk(32), ki je babici po videzu osupljivo podoben. V igralske vode ga sicer ni povleklo, je pa po stopinjah svoje slavne prednice stopil kot dobrodelnež: tako kot Elizabeth se tudi Quinn na vse možne načine bori za okužene z virusom HIV in bolnike z aidsom.Skrbi za fond zanje, ki ga je ustvarila Taylorjeva, prepotoval je vso Ameriko, da bi fotografiral okužene z neozdravljivim virusom in boleznijo, ves čas pa tudi aktivno pomaga zbirati sredstva dobrodelni organizaciji amfAR, ki se prav tako ukvarja s to problematiko., neprekosljivi Rhett Butler iz uspešnice V vrtincu, je veljal za enega najbolj zaželenih igralcev svojega časa in najbolj čednih moških 20. stoletja. Kako ponosen bi bil na vnuka. (29), ki je podedoval njegovi lepoto in karizmo ter ju prav tako dobro unovčil! Medtem ko je dedek jemal dih filmskim gledalkam, ga vnuk jemlje televizijskim: uspešno kariero si je ustvaril kot voditelj različnih šovov.Bi pa dedek, znani ženskar, najverjetneje dvignil obrv, ko bi slišal, da je njegov vnuk vodil resničnostni šov Ljubezenske prevare, v katerem je razkrival može in žene, ki varajo svoje partnerje.Eden od utemeljiteljev sodobne teoretične fizikeje v svetu znanosti skorajda neprekosljiv, zato je bila odločitev njegovega vnuka, da se poda po dedkovih stopinjah, še toliko bolj pogumna. Čeprav odkritja že pokojneganiso tako revolucionarna kot dedkova, bi bil njegov slavni prednik nanj vseeno upravičeno ponosen.Eden od treh znanih bioloških vnukov znanstvenika, ki so bili vsi sinovi, se je ukvarjal s kvantno fiziko, svoje znanje pa je uporabil za izpopolnjevanje načinov za nočno opazovanje okolice in lasersko tehnologijo. Kot njegov slavni dedek je tudi Bernard, ki je umrl leta 2008, oboževal klasično glasbo.je bil uradno oče 11 otrok.(28) je potomec njegove hčerke, ki se je rodila v igralčevem tretjem, rekordnih deset let dolgem zakonu s tahitijsko igralkoTuki Brando je videz, ki ga je podedoval po slavnem dedku, unovčil kot maneken in se že lahko pohvali z izjemno uspešno kariero: je obraz modne hiše Versace in vidimo ga lahko na modnih brveh številnih pomembnih modnih dogodkov. Slavnemu dedku pa bi bil v ponos zaradi študija, ki si ga je izbral – dokončal je namreč medicinsko fakulteto.je bil prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike, borec proti rasizmu in dobitnik Nobelove nagrade za mir. Njegova vnukinja(38) je po njem podedovala uporniški duh.Je aktivistka, govornica in pisateljica, ki ljudi navdihuje, naj se pogumno spopadejo s hudo boleznijo, rakom, ki ga je prebolela tudi sama. Zoleka je tudi med ambasadorji svetovne organizacije za varnost gibanja (pred nekaj leti je avto do smrti povozil njeno hčer).