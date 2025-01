Čas je za jedi na žlico (Suzy)

Zima je čas za enolončnice, saj nas prijetno pogrejejo, so zelo hranljive in nasitne. Priprava je preprosta in ponuja veliko prilagajanja najrazličnejšim okusom. Možnosti je resnično veliko.

Tokrat smo jih iz zakladnice Odprte kuhinje izbrali pet, katerih skupni imenovalec je fižol, na portalu Odprta kuhinja pa jih lahko najdete še veliko več. Dober tek.

Fižolovka

Krepka in izjemno okusna enolončnica nas spremlja od otroštva. V njej ne smejo manjkati drobne testenine. Ta božanska mineštra je lahko hitra s konzerviranim fižolom, za bolj zdravo in kakovostno različico bo treba fižol najprej namakati čez noč in ga potem pravilno skuhati.

Dobro fižolovko naredi še košček dimljenega mesa, ki ga za vegetarijansko različico lahko nadomestimo z žličko dimljene paprike. Telo ji dajo še popražena čebula, enaka količina zelene in korenčka, za piko na i poskrbi majaron. Da je na koncu to zares dober krožnik utehe, v njej zakuhamo še testenine.

Fižolovka

Sestavine:

50 g slanine v kosu

pol korenčka, košček zelene in pol čebule

žlica paradižnikovega koncentrata

lovorjev list

2 pločevinki kuhanega fižola

600 do 800 ml jušne osnove

200 g drobnih testenin

majaron

sol in poper

oljčno olje

Priprava:

Slanino narežemo na palčke in jo v loncu malce popražimo, da spusti maščobo. Korenček, zeleno in čebulo nasekljamo v sekljalniku in popražimo na slanini, da se zelenjava zmehča.

Dodamo žlico paradižnikove mezge ter lovorjev list in še malo popražimo. Eno konzervo kuhanega fižola dodamo v lonec, drugo najprej spasiramo in šele nato dodamo v lonec.

Zalijemo z jušno osnovo in počakamo, da zavre. Dodamo testenine. Fižolovka bo nared, ko bodo testenine kuhane. Začinimo z majaronom, solimo in popramo po okusu. Ponudimo z brizgom oljčnega olja. Za vegetarijansko različico slanino nadomestimo z dimljeno papriko.

Šelinka: zimska enolončnica s tradicijo

Šelinka je gosta juha, zelo aromatična jed na žlico, v kateri je glavna sestavina zelena. Poznajo jo predvsem na Krasu in v Vipavski dolini, kjer so včasih predniki to enolončnico v družbi s krompirjevo ali koruzno polento postregli na trgatvi.

Šelinka je drugačna od hiše do hiše: nekatere gospodinje so jo pripravile kot enolončnico ali mineštro, druge so naredile bolj redko kot juho. Šelinka je omenjena tudi v brošuri Okusiti Slovenijo, in sicer kot enolončnica oziroma gosta juha 'iz gomoljev in listov zelene, krompirja, riža, tudi fižola, okisana z žlico kisa ali s suhim vinom'.

Tej aromatični jedi karakterja ne nariše samo zelena, ampak tudi zelišča. Mi smo uporabili peteršilj in koper, oba okusa se s preostalimi sestavinami odlično ujameta. Če se vam vseeno zdi, da bi v to jed spadalo kaj mesnega, se lahko odločite za hrenovko, narezano na kolobarje, v šelinki lahko skuhate klobaso ali se odločite za panceto oziroma pršut.

A preden v lonec dodate kaj mesnega, priporočamo, da šelinko poskusite – kaj lahko se vam bo zgodilo, da se boste v hipu odločili, da je ta jed taka, kot je zapisana v tem receptu, naravnost čudovita!

Šelinka

Sestavine:

1 gomolj zelene

od 1 do 2 gomolja podzemne kolerabe

2 lista stebelne zelene

1 čebula

1 strok česna

1 korenček

2 dl kuhanega fižola

2 pesti riža

2 žlici oljčnega olja

2 stebelci stebelne zelene

zelišča (peteršilj, koper)

sol

Priprava:

1. Sesekljano čebulo popražimo na olju.

2. Olupimo zeleno ter kolerabo in ju narežemo na majhne koščke. Olupimo še korenček in ga narežemo na kolobarje. Očistimo česen in ga razrežemo na majhne koščke. Dodamo ga prepraženi čebuli in med mešanjem pražimo še minuto, dve, da zadiši.

3. Nato gredo v lonec narezana zelenjava: zelena, koleraba in korenček. Zelenjavo malo popražimo, za tem zalijemo z vodo. Zavremo, zmanjšamo ogenj, da jed le rahlo vre, kuhamo približno 15 minut.

4. Zdaj dodamo še riž in stebelno zeleno, narezano na tanke rezine. Solimo in kuhamo približno 20 minut, da se riž skuha. Na koncu dodamo še kuhan in odcejen fižol ter zelišča, torej na drobno nasekljana peteršilj in koper (lahko uporabimo tudi posušen koper in peteršilj). Počakamo toliko časa, da se fižol segreje.

5. Poskusimo, če je treba, dosolimo, in postrežemo.

Fižolova enolončnica z ajdovo kašo

Enolončnice so tudi odličen poligon za kuharske eksperimente. Glede na sestavine se taka zdi tudi tale, ker se drugače v isti jedi le redko srečajo fižol, ajda in paradižnik. Njen okus odžene vse dvome – gre za bogato jed, ki zaposli brbončice in nas opogumi v teh hladnih dneh.

Fižolova enolončnica z ajdovo kašo

Sestavine:

3 žlice oljčnega olja

1 čebula

2 stroka česna

steblo zelene

2 večja korenčka

velika pločevinka rjavega fižola (800 g)

1 l zelenjavne jušne osnove

150 g ajdove kaše

400 g paradižnikovih koščkov

1 lovorov list

pol žličke majarona

poper, sol

žlica kisa

Priprava:

V loncu segrejemo oljčno olje. Čebulo narežemo na drobne kocke in jo pražimo na olju 5 minut. Stebelno zeleno in korenje narežemo na majhne kocke. Na čebulo vržemo drobno sesek­ljan česen in ga pražimo kako minuto, nato dodamo zeleno, korenje, majaron in lovorov list. Na zmernem ognju pražimo 10 minut.

Dodamo paradižnikove koščke in jušno osnovo, nato zavremo in kuhamo, da se korenček zmehča. V lonec stresemo fižol in njegovo tekočino. Počakamo, da spet zavre, vmešamo ajdovo kašo. Ko se po približno 10 minutah ajda skuha, prilijemo žlico kisa ter solimo in popramo po okusu.

Kremna juha iz belega fižola in listnatega ohrovta

Sestavine:

3 žlice oljčnega olja

2 čebuli

večji korenček

sol, poper

2 glavici česna

timijan, čili ali feferon po okusu

velika pločevinka vloženega belega fižola (850 g)

6 skodelic vode

2 lista lovorja

vsaj 5 listov ohrovta

Fižolova juha iz belega fižola z listnatim ohrovtom

Priprava:

1. Čebulo, korenje narežemo in stresemo v lonec. Segrejemo in nad šibkim ognjem pražimo 5 minut.

2. Prvo glavico česna stremo in stresemo k čebuli. Dodamo timijan, čili po okusu in pražimo še minuto.

3. Potem v lonec zlijemo kuhan fižol s fižolovko, začinimo z lovorjem in zavremo. Kuhamo 10 minut, da se zelenjava zmehča, fižol ogreje.

4. Lovor odstranimo in juho pretlačimo s paličnim mešalnikom.

5. Ohrovt narežemo na trakove in vmešamo v juho. Kuhamo 10 minut, po potrebi razredčimo, če je pregosto.

6. Medtem drugo glavico česna očistimo in stroke narežemo na rezine. V ponvici na malo olja ga hrustljavo opečemo.

7. Juho ponudimo s popečenim česnom in začinimo z oljem od praženja česna ali po potrebi še z brizgom oljčnega olja.

Fižolova juha z zeleno

Sestavine:

600 g fižola (čez noč namočenega)

skorja parmezana

4 žlice oljčnega olja

1 rdeča čebula

3 stroki česna

200 g stebelne zelene

1 lovorjev list

8 dl jušne osnove

čajna žlička soli

sveže mleti črni poper

Fižolova juha z zeleno

Priprava:

1. Čebulo in česen olupimo in na drobno nasekljamo, popražimo na oljčnem olju, da porumenita.

2. Dodamo odcejen fižol in še malo popražimo, nato dodamo nasekljano stebelno zeleno, solimo in dobro popramo. Pražimo še 3 minute in zalijemo z jušno osnovo, dodamo skorjo parmezana in lovorjev list.

3. Juho kuhamo eno uro oz. toliko časa, da je fižol popolnoma mehak.

4. Odstranimo skorjo parmezana in lovorjev list. S paličnim mešalnikom juho dobro pretlačimo in postrežemo. Zraven lahko ponudimo slane krekerje s čebulo in parmezanom.