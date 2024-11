Bilo je nekoč: Danny DeVito (Suzy)

Rodil se je italijansko-albanskim staršem v New Jerseyju. V sestrinem salonu je delal kot kozmetik in med iskanjem inštruktorja ličenja odkril dramsko šolo. Veliko je igral na odrskih deskah, nase je opozoril leta 1975 v filmu Let nad kukavičjim gnezdom, ki je pobral kar pet oskarjev.

Za vlogo v nadaljevanki Taksi je dobil emmyja in zlati globus.

Z Michaelom Douglasom sta tesna prijatelja, že večkrat sta igrala skupaj.

Sedemnajstega novembra bo dopolnil 80 let.

A resnično smo si ga zapomnili v nadaljevanki Taksi, sledil je kup uspešnic, v katerih je pokazal komično plat: Lov za zelenim diamantom, Dragulj z Nila, Vrzi mamo z vlaka, Vojna zakoncev Rose, Matilda idr. Veliko je začel delati kot producent in režiser, za svojo produkcijsko vlogo pri filmu Erin Brokovich je bil celo nominiran za oskarja. Znan je po izjemnem občutku za komedijo in sposobnostjo, da se norčuje iz sebe in svoje nizke postave, ki je posledica redke genetske bolezni, ki vpliva na rast kosti. Leta 1971 je na enkratni uprizoritvi svoje predstave spoznal Rheo Perlman, s katero sta dva tedna pozneje zaživela skupaj in se leta 1982 poročila. Imata tri otroke, a sta se leta 2017 razšla. Ostajata prijatelja, vendar nimata namena vložiti prošnje za razvezo.

V filmu Batman se vrača je igral zlobnega Pingvina.

Film Matilda je tudi režiral, v njem sta z ženo Rheo igrala Matildine starše.