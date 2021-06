Betka Šuhel vabi: Že šestič Od vzhoda do vzhoda

Glasbeno popotovanje na vrhu

Uroš Lončar, eden najbolj privrženih pohodu na sončni vzhod, bo letos s prijateljem Simonom Simončičem dobesedno sledil konceptu Od vzhoda do vzhoda. Hodila bosta 24 ur.

Projekt Od vzhoda do vzhoda velja za edinstvenega v Sloveniji. Gre za tradicionalni pohod na sončni vzhod na ljubljansko Šmarno goro, 21. junija, ob 5. uri zjutraj. Gre preprosto za to, da se gre. Razgibat telo in vdihnit jutranjo svežino. Brez prijavnine na dogodek, ki bo na vrhu trajal slabo uro, da udeleženci z lahkoto ulovijo dnevne obveznosti. Zgodaj je. Zakaj pa ne? Z lučko na glavi do pol poti, potem se pa že zdani. V tem duhu je v preteklih letih gorela notranja motivacija v pohodnikih, ki so na dogodek prihajali z vseh koncev in krajev Slovenije.Koncept pričakovanja novega dne z živo glasbo in množico ljudi navsezgodaj zjutraj so prejšnja leta posvojili tudi na mariborskem Pohorju, Sv. Ani nad Ribnico, na Boču pa tudi na Joštu nad Kranjem. Pa letos? Najbolj zagrizeni vztrajajo, med njimi tudi strastna ljubiteljica hribov, organizatorka pohoda na sončni vzhod na Šmarno goro: »Z letošnjim letom smo že na pol poti do utečenih časov. Poti namreč ostajajo iste. Krč v ljudeh pa še ni popustil. Bo! Počasi, a bo. Če nam bo vreme naklonjeno, pričakujemo na vrhu Šmarne gore množico ljudi. Prostor je obvladljiv za spoštovanje zapovedanih ukrepov glede ohranjanja medsebojne razdalje.«Letošnji poletni solsticij, najdaljši dan v letu, ki ga je ta dogodek izbral za svojega, pade na ponedeljek. A to dejstvo redne šmarnogorke Betke ne zmoti: »Do letos smo dogodek uspešno spravili pod streho že petkrat. Neskončno sem hvaležna, da mu glavno podporo daje mesto Ljubljana. Samo enkrat je 21. junij padel na vikend. To je bilo lani. Pohodniki so prišli, čeprav je kazalo na dež. No, letos bomo dogodek v primeru slabega vremena odpovedali, ker občutki brez sonca na obzorju niso enaki.«Kaj si lahko pohodniki obetajo, ko bodo 15 minut čez četrto uro zjutraj začeli sopihati proti vrhu? Glasbeno popotovanje skozi največje poletne hite, letošnji živ in predvsem živahen nastop pa lahko pričakujemo od. Postregel bo s svojimi uspešnicami in občinstvu najbolj ljubimi slovenskimi skladbami.