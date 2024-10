Anita Vihtelič je z vsem srcem posvečena plesu in otrokom (Suzy)

»Že kot deklica sem tako zelo rada plesala, da so me pri še ne dopolnjenih štirih letih vpisali k ritmiki. V prvem razredu sem pričela obiskovati gimnastiko v Narodnem domu, kjer so me zaradi velike gibljivosti usmerili v ritmično gimnastiko, v kateri sem vztrajala vse do vpisa na Fakulteto za šport. Šport je bil moja želja in starši so mi postavili pogoj, da če bo v šoli vse v redu, se bom lahko ukvarjala s športom. Z njim sem dobila veliko dobrega: naučil me je organizirati čas, dal mi je disciplino pri delu, veliko motoričnega znanja, prijateljev, ki so bili tako rekoč moja druga družina. V...