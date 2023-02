Ana Praznik: Hvaležni bodimo za življenje

Vstop v letošnje leto je bil za radijsko in televizijsko voditeljico ter pevko Ano Praznik zelo pester, saj je po mnogih letih zadnji dan leta preživela na odru. S prijateljicama in članicama skupine Bepop Ladies Tinkaro Fortuna in Alenko Husić so zabavale večtisočglavo množico pod odrom v Mariboru. »Bilo je precej toplo, tako da nismo zmrzovale. Je bilo pa drugače, tega namreč kar nekaj časa nismo bile vajene,« se v smehu spominja silvestrovanja. Simpatična voditeljica pravi, da zaupa zvezdam in astrološki napovedi, da bo 2023. leto sprememb. »Vse pa je seveda odvisno od nas samih, saj lahko svoje želje in misli v življenje vnesemo kadarkoli. Spremembe nikoli niso slabe, te človeka namreč dregnejo pod rebra, naj se premakne iz cone udobja. To pa je lahko le dobro, kajti ko se preveč zasidramo v nekih ustaljenih tirnicah, začnemo nazadovati,« pravi.

Radio, večna ljubezen

Tudi sama pred kamero pogosto poprime za gradbena dela.

Marsikomu se je nedavno zazdelo, da bo tudi zanjo to leto ogromnih sprememb. Z objavo na instagramu, da zapušča radio, je namreč med zvestimi poslušalci povzročila preplah, da se v radijski eter ne vrača več. »Tako kot vsakokrat, ko začnemo snemati novo sezono oddaje Delovna akcija, spet za dobre tri mesece zapuščam radio. Kar ne pomeni, da se dokončno poslavljam. Vedno se z največjim veseljem vrnem in sem šefom za posluh neizmerno hvaležna. Delo na radiu me namreč močno izpopolnjuje. Povem vam, da ga bom opravljala, dokler mi bo to dano in bom čutila, da ga lahko opravljam,« pove o svoji ljubezni do radia. Radijski poklic jo privlači, ker je raznolik. »Znajti se moraš v različnih situacijah, biti moraš moderator in tehnik, producent in še marsikaj. Radio mi je dal ogromno in v tem trenutku si enostavno ne znam predstavljati, da ne bi delala tam,« se nasmehne simpatična Štajerka.

Priložnost za nov začetek

Dekleta so se zaprla v studio, novo pesem bodo predstavila spomladi.

Njena velika ljubezen je tudi oddaja Delovna akcija, v kateri kot voditeljica sodeluje z vsem srcem. »Vsako leto, ko se približuje začetek snemanja, sem izjemno vznemirjena in imam metuljčke v trebuhu, kar je po mojem mnenju dobrodošlo. Rada povem, da me daje odgovorna trema,« se zasmeji voditeljica. Delovno akcijo obožuje zaradi ekipe, ki jo ustvarja, med snemanjem so namreč postali odlični prijatelji, pravzaprav kar velika družina. »Bojan (Žlebnik, prvi mož Delovne akcije, op. a.), mojstri, snemalna ekipa … Odlično se razumemo, kar je pri takšnem projektu zelo pomembno. Od jutra do večera namreč tičimo skupaj, dan za dnem, tri mesece, energija na prizorišču je zelo pomembna. Mi pa jo imamo,« je hvaležna sodelavcem za dobro voljo. »Tukaj je denar res dobro porabljen, saj družine dobijo prenovljeno stanovanje, novo odskočno desko in začetek nečesa novega. Ob tem jih seveda spodbujamo, da bi dobile motivacijo za lepše in boljše življenje,« še pove voditeljica in doda, da bi se morali ljudje pogosteje zavedati, da dobrine, ki jih imamo, in življenje, ki ga živimo, niso tako slabi, kot se nam marsikdaj zdi. »Hvaležni bodimo, saj je lepo živeti. V sebi najdimo motivacijo za napredek, čeprav verjamem, da je marsikdaj težko poiskati luč na koncu tunela. Toda če je človek pozitivno naravnan, je vse lažje,« nas navduši z optimizmom.

Ne more ostati hladna

Oddaje si brez njene dobre volje, prešernega nasmeha in pridnih rok, ki velikokrat zavihajo rokave, ne znamo predstavljati. »Ko sem sprejela vodenje oddaje, niti za trenutek nisem pomislila, da bi bila lahko tam le kot nekakšna figura. Da bi odpirala usta in govorila, kar ji naročijo. No, saj tudi na splošno v življenju nisem takšna,« se zasmeji. »Vedno sem čutila, da lahko dam več sebe, da lahko prispevam k nastajanju oddaje. Že od nekdaj sem namreč iskrena, odprta in sprejemam drugačnost. Nekatere stvari so se zgodile spontano, z nekaterimi družinami sem se zelo povezala. Ne znam vam opisati tega občutka, toda preprosto si ne znam predstavljati, da bi bila hladna do njih. Tudi tematika oddaje je takšna, da človek ne more ostati tak. Navsezadnje spreminjajo življenja na bolje,« pravi simpatična voditeljica, ki ne skriva navdušenja nad tem, da lahko sodeluje pri projektu, ki je pisan na njeno dobrodelno dušo.

Nova pesem, pestra jesen

Pestro pa bo tudi Anino glasbeno, ne le televizijsko leto. »Z dekletoma smo se zaprle v studio in posnele novo pesem, ki bo zaradi mojih obveznosti in snemanj izšla šele spomladi. Na srečo smo vse dovolj organizirane in smo se na to prej pripravile, jaz pa sem neizmerno hvaležna Tinkari in Alenki, da sta razumevajoči in sprejemata, da me dobre tri mesece ni,« ljubeče pove o obeh prijateljicah in dolgoletnih glasbenih sopotnicah. Ana nam je še zaupala, da je tokrat pesem nastala v sodelovanju z Raayem in Marjetko Vovk. »Po osemnajstih letih smo se spet našli in začutili, da bi lahko sodelovali. Marjetka je napisala čudovito besedilo, Raay odlično melodijo, ki gre v uho, me pa upamo, da bo šla v uho tudi našim zvestim poslušalcem,« se nasmehne in pove, da Bepopke z veseljem širijo pozitivno energijo med ljudi. »Rade opozarjamo na to, da je svet lep in smo lahko srečni, da živimo,« še pove Ana in doda, da jeseni načrtujejo izid projekta, ki bo še toliko bolj poseben za Ano, a o njem trenutno ostaja skrivnostna.