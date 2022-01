Amalja navdušila vse

Talent Petra Polesa se je več kot očitno prenesel na starejšo hčerko Amaljo, ki je že pri prvi večji priložnosti navdušila z vlogo deklice Emily v filmu Veliki rdeči pes Clifford. Priljubljeni voditelj in žena Nika Veger ne moreta skriti ponosa, pa tudi preostali člani družine, mlajša sestrica Bela, babica in dedek, so navdušeno ploskali na premieri.

Še ena bodoča zvezda!

Osnovnošolka je namreč posodila glas glavni junakinji, s katero sta si po besedah mamice zelo podobni. »Ne samo, ker imata obe radi živali in vestno skrbita za okolje, tudi po značaju in videzu sta si podobni. Ne vem, ali je to naključje, ampak zagotovo je vse skupaj pripomoglo k temu, da je Amalja to vlogo tako suvereno opravila,« izvemo iz prve roke.

Prve izjave ponosnega Petra in Nike

Vse kaže, da smo dobili še eno bodočo zvezdo s priimkom Poles, in glede na to, da nas navdušuje že tako mlada, bo morda celo presegla slavnega očeta.