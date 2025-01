Protokol klinične somatike je nadgradil s čustveno komponento v svojo metodo, ki nas spet poveže s telesom ter nam pomaga odkriti in preprogramirati podzavestne vzorce, ki nas vodijo. Podzavest nas namreč želi zaščititi, tudi ko ni razloga za previdnost, strah in boj, s katerimi so se soočali naši predniki. Kako ste razvili metodo AEQ? Pri delu z ljudmi sem opazil, da klinična somatika pomaga, a se ne ukvarja z vzrokom problema. Pri kroničnih težavah senzorno-motorično amnezijo (SMA) zmanjšuje z vajami in individualno obravnavo. Thomas Hanna je določil, da je vzrok hitri tempo življenja, a k...