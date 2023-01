Alenka Košir in Marko Jovović: rad jo preseneča

Kako lepo je videti zaljubljence, ki še vedno žarijo z enako vnemo kot na začetku. Leta so ljubezen med Alenko Košir in Markom Jovovićem kvečjemu še bolj razplamtela in večkrat nam pokažeta, da znata poskrbeti drug za drugega. Strokovnjakinja za gibanje in zdrav način življenja je ob vstopu v nov letni ciklus spremenila pričesko, njen dragi pa jo je ob tem presenetil z velikanskim šopkom rož. Le katera ženska si ne bi želela takšnega razvajanja?

Ona mu pozornost vrne z dobrotami, ki jih pripravlja z užitkom, zlasti sladice so nekaj, kar na domačem jedilniku nikoli ne sme manjkati. Kalorije pa porabita skupaj s telovadbo in rednimi sprehodi v naravi.