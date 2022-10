Adrenalinu se Ilka Štuhec ne odpove niti na dopustu

Nobena skrivnost ni, da je Ilka Štuhec ljubiteljica adrenalina, saj je to dobro razvidno tudi z njenih voženj po belih strminah. Po petih tednih treninga v Južni Ameriki se je tako odločila, da si zasluži nekaj dni oddiha v čudoviti Grčiji, kjer pa ni le ležala na plaži in srkala koktajlov. Raje je ostala aktivna in si privoščila bungee skok v Korintskem prekopu. Ta namreč prereže ozko korintsko ožino in ločuje Peloponez od grške celine.

Ilka se je brez strahu pognala v globine.

Ker predor leži na morski gladini, nima zapornic, dolg pa je 6,4 kilometra in le 21,4 metra širok pri dnu, tako da je neprehoden za večino sodobnih ladij. Zato pa je bil Ilkin skok nedvomno še bolj poseben. Smučarka je tako proslavila slovenski dan športa in se pripravila na delo, ki jo zdaj čaka v domovini.