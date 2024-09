70 let Miše Molk: Eleganca brez meja (Suzy)

Upokojena ali ne, zdi se, da ji bomo vedno rekli prva dama naše televizije, kar ni presenetljivo, saj je že v času študija delala na RTV Slovenija in za svojo diplomsko nalogo prejela študentsko Prešernovo nagrado. Na nacionalni TV je ostala od začetka do upokojitve. Bila je urednica, voditeljica, scenaristka, režiserka, mentorica, vodja in nazadnje varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Kamera jo je ljubila in ona njo. Da ravno na dan izida naše revije praznuje častitljivih sedemdeset let, ji ne bi prisodil nihče, saj je njena eleganca preprosto brez meja.

Mlada Miša, ko je še čakala, da se svet odpre pred njo.

Ne le da je Miša Molk ena najbolj karizmatičnih voditeljic, kar smo jih kdaj imeli, pač pa je odločna ženska, ki se vedno postavi za tisto, kar je pomembno. »Upati si je danes postalo problem, kar je zelo narobe. Ljudi ne bi smelo biti strah. Z ustrahovanjem človeku vzameš moč, samostojnost in svobodo razmišljanja. Znanja in vedenja ti ne morejo vzeti, drže prav tako ne. Nisem človek, ki bi se hitro ustrašil. Ne glede na to, ali mi lahko še kaj vzamejo ali ne. Dostojanstva mi na tak način res ne morejo,« je dejala, ko je spregovorila v bran neodvisnim. »Imeli so me namen umakniti, utišati, morda celo prizadeti, ampak sem neka svoja inštitucija v tej hiši.«

In še kako res je. Vsa polena, ki so ji jih metali pod noge, je preskakovala z eleganco, ki je lastna samo njej, in postala ena najsvetlejših zvezd na našem nebu, čeprav pravi, da se za zvezde ne zmeni.

Za svoje delo je bila večkrat nagrajena.

»Nisem imela želje biti znana, hotela sem le delati, zaslužiti kakšen cekin. Ni šlo za žaromete,« nam je povedala. Ni se trudila biti všečna, to je prišlo samo od sebe, najbrž med drugim zaradi njene iskrenosti. »Diplomatska nisem, ker to stane preveč mojega zdravja. S tem se ne opremljam in hitro se pokaže, kaj mislim. Vidi se mi na obrazu. Če ljudje niso ljubeznivi, če v sebi nimajo neke finese, če novinarji niso pripravljeni, se mi preprosto ne da. Ker moramo drug drugega spoštovati.«

Miša Molk 12.5.2020 Ljubljana Slovenija [Miša Molk,Ljubljana,Slovenija]

Na edinko Ulo je neizmerno ponosna.

Pravi, da je talent le trideset odstotkov, preostali del je trdo delo. »Verjamem v trdo delo. Sreča je le to, da si v pravem trenutku s svojim talentom na pravem mestu in imaš možnost zacveteti. Tudi jaz sem imela to srečo, da sem prišla v obdobje talk šova s svojimi lastnostmi in zamislimi, odprtostjo, radovednostjo in sproščenim smehom. Vpeljala sem Res je!, kar je bila zmaga. Potem jih je bilo seveda še več, a ta je bil pri nas prvi. Tisti trenutek je bila sreča, ostalo talent in delo.«

Miša, vse najboljše tudi iz našega uredništva!