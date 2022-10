50 let Botra: ponudba, ki je ne moreš zavrniti (FOTO)

Letos mineva 50 let, odkar je svet prevzela pripoved o najbolj slavni mafijski družini Corleone. Leta 1972 je namreč na filmska platna prispela upodobitev romana Boter, ki ga je napisal Mario Puzo. Govori o drobnem dečku Vitu Andoliniju, ki prispe v ZDA ob prelomu dvajsetega stoletja, saj ga je mama skrivaj poslala tja, da bi bil na varnem pred mafijskim klanom, ki mu je v domači sicilijanski vasici Corleone ubil očeta. Iz malega dečka zraste velik mafijski boter, ki ga kličejo don Corleone in je glava vplivne družine, katere imperij se začne v New Yorku in sega vse do igralnic v Nevadi.

V hiši je pet spalnic in sedem kopalnic, bazen s slano vodo, pub v kleti, soba za igranje in telovadnica.

Pisatelj je ustvaril il padrina, ki je bil strah in trepet vseh, naravnost genialno pa ga je v filmu tedaj precej neznanega režiserja Francisa Forda Coppole upodobil legendarni Marlon Brando, njegove sinove pa James Caan, Al Pacino, John Cazale in Robert Duvall, ki je igral neuradno posvojenega sina, družinskega odvetnika. Zgodba o nasilju, spletkah, prevarah in seveda tudi krutem in krvavem maščevanju je bila uspešnica že v literarni obliki, v filmski pa je postala kultna.

Nekateri filmski navdušenci so se lahko tudi sami sprehodili po posestvu Corleonovih, ki ga lahko vidite na začetku filma, ko glava družine nadzira veseljačenje po poroki svoje hčerke Connie. Taisti tudorski dvorec je bil namreč poleti na voljo za najem kar prek airbnb za pičlih 50 dolarjev na dan. Seveda je bila ponudba v trenutku razprodana, saj jo je bilo – tako kot mafijskega šefa – preprosto nemogoče zavrniti. Ali bo dom še kdaj na voljo, še ni znano, vsekakor pa je zanimiva tudi okolica, saj so v premožni soseski na Staten Islandu za snemanje legendarnega filma uporabili kar tri hiše.

Hiša leži na Staten Islandu, čeprav se v filmu prvi prizor odvija na Long Islandu.