Zakaj jesti kostanj

S prihodom jeseni na ulicah zadiši po pečenem kostanju. Tega lahko spečete ali skuhate tudi doma ali iz njega pripravite različne jesenske sladice. Kajti kostanj ni le okusen, je tudi zelo zdrav.

Poglejte tri najboljše razloge, zakaj bi se morali z njim večkrat posladkati.

Je izvor vlaknin

Samo deset pečenih kostanjev telesu zagotovi 17 odstotkov dnevno priporočene količine vlaknin. Te skrbijo za dobro prebavo, dolgo zadržijo sitost, pomagajo ohranjati lepo postavo ter skrbijo za zdravo srce, saj znižujejo količino slabega holesterola v krvi.

Je stabilen vir energije

Kostanj vsebuje sestavljene ogljikove hidrate kar pomeni, da se energija iz njega sprošča počasi in enakomerno, torej ne povzroča naglega porasta in nato padca krvnega sladkorja, s tem ne viša tveganja za sladkorno bolezen tipa dve.

Krepi odpornost in skrbi za zdravo ožilje ter močne kosti

Ne samo sestavljene ogljikove hidrate, kostanj vsebuje tudi vitamin C, ki je nepogrešljiv za močan imunski sitem in zdrave krvne žile, ščiti pred oksidativnim stresom in pomaga pri izkoristku s hrano zaužitega železa.

V kostanju je še baker, ki igra pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravja krvnih žil, živčevja, kosti ter je zaveznik močne odpornosti. Deset pečenih kostanjev pokrije 21 odstotkov dnevno potrebne količine tega minerala.