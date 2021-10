Z leti kosti postajajo luknjičaste

Na začetku poteka tiho, vse do prvega zloma. Osteoporoza prizadene tako moške kot ženske, a se pri prvih pojavi pozneje, saj je proces razgradnje kosti pri ženskah občutno hitrejši v prvih petih letih po menopavzi, ženske pa imajo tudi sicer manjšo kostno maso. V starosti doleti osteoporoza kar 80 odstotkov žensk!

Redno gibanje je ključno pri preprečevanju osteoporoze. FOTO: Dmbaker/Getty Images

Tako nam je ob svetovnem dnevu ozaveščanja o osteoporozi, ki letos poteka pod geslom Imejmo radi svoje kosti, pojasnila Duša Hlade Zore, dr. med., predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, in poudarila, da bolezen na začetku poteka tiho ali z neznatnimi bolezenskimi znaki.

»Težave se pojavijo zaradi posledic zlomov, ki so pogosti. Statistični podatki kažejo, da se bosta z osteoporoznim zlomom soočila vsaka tretja ženska in vsak šesti moški. Najpogostejši so zlomi zapestja, vretenc, nadlahtnice in kolka. Povzročijo lahko zmanjšanje telesne višine, grbo, bolečine, zmanjšanje gibljivosti in celo smrt.« Osteoporoza, bolezen krhkih kosti, je kronična bolezen, za katero sta značilni zmanjšana kostna gostota in kakovost kosti. Zakaj se pojavi?

Z leti se kostna masa postopoma zmanjšuje. FOTO: Eranicle/Getty Images

»Kost je živa in se gradi in razgrajuje. Do 30. leta tvorba kosti prehiteva razgradnjo, pozneje pa se začne kostna masa postopoma manjšati, kosti postajajo luknjičaste, bolj krhke in se zato lažje zlomijo,« pojasnjuje sogovornica in pristavlja, da je delna izguba kostne mase ob staranju običajna in pričakovana: »Najhitreje se razvije pri ženskah po menopavzi. Večkrat se vprašamo, zakaj vsi ne zbolimo za osteoporozo. Tveganje za razvoj osteoporoze je večje pri ljudeh, ki se malo gibajo, kadijo, pijejo večje količine alkoholnih pijač. Veliko vlogo igra tudi dolgotrajno jemanje nekaterih skupin zdravil, predvsem glukokortikoidov. Bolj ogrožene so tudi ženske, ki so zgodaj vstopile v menopavzo (pred 45. letom), in ženske, ki imajo zelo nizko telesno težo (pod 60 kg, ne glede na višino). Znani dejavniki tveganja so še zlomi ob majhni poškodbi po 45. letu, zlomi zaradi osteoporoze v družini, prezgodnja izguba menstruacije, neuživanje mleka in mlečnih izdelkov, bolezni, ki vodijo k osteoporozi.«

Veliko naredimo sami

Ob pojavu osteoporoze (še raje pa kot preventiva) je nujen zdrav življenjski slog: redno gibanje, uravnotežena prehrana, opustitev slabih navad so prvi koraki do uspeha.

»Pomembna je tudi zadostna količina kalcija, beljakovin in vitamina D. Nato pridejo na vrsto zdravila, danes so na voljo številna. Zdravnik se bo na osnovi preiskav odločil, kakšna je ogroženost za zlome, in določil zdravljenje, katerega osnovni namen je preprečevanje (ponovnih) zlomov. Kot pri vsaki kronični bolezni je tudi pri osteoporozi zelo pomembno dobro sodelovanje zdravnika in bolnika. Zavedati se moramo, da je zdravljenje dolgotrajno, bolniki morajo jemati predpisana zdravila redno in po posebnem režimu. Posledice nezdravljene osteoporoze ali nerednega jemanja zdravil so osteoporozni zlomi. Predvsem zlomi kolka in vretenc lahko povzročajo bolečine, invalidnost, nezmožnost skrbeti zase in močno spremenijo kakovost življenja bolnika in članov družine,« opozarja Hlade Zoretova, ki ocenjuje, da epidemija covida-19 ni neposredno povečala tveganja za poslabšanje osteoporoze pri bolnikih, kljub temu pa ne gre spregledati njenega posrednega učinka: »Res je bilo včasih potrebnega več potrpljenja, da so se bolniki lahko posvetovali z zdravnikom po telefonu ali elektronski pošti, referenčne ambulante zaradi premestitev medicinskih sester skoraj niso delovale, odpadli so druženja, telesne dejavnosti, izobraževanja. Tudi v društvih so bili nekaj časa edini stiki s članstvom po telefonu, s pisnimi obvestili članom, glasilom Sončnica in prek spletne strani.«

A ključno je zavedanje, da lahko za preprečevanje osteoporoze zelo veliko naredimo sami, predvsem takrat, ko so naše kosti še zdrave, še sklene sogovornica: »Nikoli ni prezgodaj začeti vlagati v kosti in nikoli ni prepozno ukrepati. Veliko lahko naredimo sami s preprostimi ukrepi, kot so opustitev kajenja in alkohola, ustrezna prehrana in redna telesna vadba. Če se le da, ne sedimo preveč, kajti sedeč način življenja pospešuje izgubljanje mišične mase in kostne gostote in poveča verjetnost za padce, ki lahko vodijo v zlome.«