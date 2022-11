Škodljivo vrtanje po nosu

Spanec je zelo pomemben za zdravje celotnega organizma, tudi možgane. Strokovnjaki poudarjajo, da smo, če ne spimo dovolj, naslednji dan utrujeni, razdražljivi, ne moremo delati in se učiti, pa še hitreje zbolimo. Španski raziskovalci pa zdaj sporočajo, da je zaradi premalo spanca, torej manj kot priporočenih sedem ur na noč, višje tveganje nastanka alzheimerjeve bolezni. Zato bi morali prav vsi najti načine za izboljšanje spanca. Večina odraslih naj bi spala od šest do devet ur, a univerzalnega pravila za vse ni: vsak mora sam ugotoviti, koliko spanca potrebuje, in temu slediti. Pomembno je, da je kakovosten, v nasprotnem tvegamo več zdravstvenih težav, vključno z debelostjo, koronarno boleznijo srca in diabetesom, pa še življenjska doba je krajša.

Kaj so odkrili znanstveniki?

Mimogrede: avstralski znanstveniki so odkrili tudi povezavo med alzheimerjevo boleznijo in vrtanjem po nosu. Če si med vrtanjem po nosu (to počne kar devet od desetih ljudi) poškodujemo tkivo, sluznico, imajo nekatere bakterije lažji dostop do možganov, kažejo izsledki raziskave, objavljene v publikaciji Nature. Ko so bakterije v možganih, ti na njihovo prisotnost reagirajo na načine, ki spominjajo na znake alzheimerjeve bolezni. Raziskovalci so opravili teste z bakterijo Chlamydia pneumonia, ki lahko povzroči pljučnico, zanimivo pa je, da so prav to odkrili v večini možganov ljudi, zbolelih za demenco. Raziskavo so sicer opravili na miših, opraviti bi jo bilo treba še na ljudeh, poudarjajo in še, da to vodi v boljše razumevanje nastanka bolezni pa tudi potencialno zdravljenje.