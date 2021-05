Pri moških se najprej pojavijo težave z uriniranjem

Po 40. letu

Za zdravo prostato je potrebno opozarjanje o vplivih škodljivih razvad in okoljskih dejavnikov na posameznika, še poudarja sogovornik z Barsosa, zdravje prostate pa pomaga ohranjati tudi zdrava prehrana z več zelenjave, predvsem stročnic, in manj mesa, ugodno nanjo vplivajo rastlinski izvlečki, vitamin E, cink in selen. Nujno je športno udejstvovanje z veliko gibanja v naravi.

Dobro ozdravljiv

Zdrava prehrana in veliko gibanja pripomoreta k zdravju prostate, pove prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos. FOTO: osebni arhiv

Redni preventivni pregledi so ključnega pomena.

Rak prostate je po podatkih Registra raka Republike Slovenije drugi najpogostejši rak pri moških. Vsako leto zboli za njim okoli 1566 bolnikov, umre jih 388. Pojavnost se na leto povečuje za tri odstotke, predvsem zaradi vse daljše življenjske dobe.»Prostata je moška spolna žleza, ki leži tik pod mehurjem, objema del sečnice, skozi katero moški izločajo urin in semensko tekočino. Imenuje se tudi obsečnica ali podmehurnica,« pojasnjuje prof. dr., dr. med., spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos.»Vloga prostate je izločanje snovi, ki so del semenske tekočine, kot so cink, glukoza, citrat, holesterol, elektroliti in tudi prostatični specifični antigen. Namen teh snovi je predvsem varovanje, prehrana, ohranitev gibljivosti in zaščita spermijev pred okužbo na njihovi poti.« Med najpogostejše bolezni spadajo benigno povečanje oziroma hiperplazija prostate, vnetje prostate ali prostatitis in rak, kot pojasnjuje sogovornik, pa se težave najpogosteje pojavijo po 40. letu starosti: »Lahko tudi prej, običajno pa pozneje. Vnetje prostate navadno povzročijo bakterije. Pojavi se neprijetno ščemenje v presredku, ki se lahko nadaljuje v močne bolečine v spodnjem delu trebuha. Pogosto je stalno siljenje na vodo, lahko pekoče mokrenje, redkeje pa se pojavi povišanje telesne temperature. Če se bolezen ne prevesi v kronično vnetje, se lahko pozdravi z mirovanjem in zdravljenjem z antibiotiki. Pri moških v tretjem življenjskem obdobju se lahko pojavijo težave zaradi benignega povečanja prostate. To je neprijetno čakanje na začetek mokrenja, pojavi se oslabel in tanek curek, ki se lahko prekinja, uhajanje seča po kapljicah po mokrenju, nočno vstajanje zaradi siljenja na vodo, ki je tudi čez dan pogostejše, uhajanje seča in občutek neizpraznjenega mehurja.«Kot rečeno, je rak prostate čedalje pogostejši, največkrat pa se pojavi pri moških med 50. in 74. letom starosti: »Med najpogostejše dejavnike tveganja uvrščamo starost. Pogostost raka prostate se z leti namreč zelo poveča, a dejstvo je, da veliko moških ne umre zaradi raka, temveč zaradi pridruženih bolezni. Vzroki pojava raka niso jasni. Lahko gre za družinsko povezanost, navadno pa vzrok pripisujemo zunanjim dejavnikom, ki motijo hormonske vplive in znižujejo v daljšem časovnem obdobju odpornost organizma.«Spodbuden podatek je nedvomno ta, da je rak prostate s čedalje učinkovitejšimi zdravili in zgodnjim odkrivanjem bolezen z dobrim preživetjem: »Na srečo najdemo že v več kot 70 odstotkih raka, ki je omejen samo na žlezo, torej v zgodnjem stadiju. Opažamo pa, da se starostna doba, ko se bolezen lahko pojavi, vse bolj niža, ravno zato priporočamo redne preglede moških po 50. letu, pri moških, ki so družinsko obremenjeni zaradi bolezni prostate, pa že po 40. letu.«Redni preventivni pregledi so ključni za ohranjanje zdrave prostate in čim prejšnje ukrepanje ob morebitnih simptomih bolezni.Kot poudarja prof. dr. Kmetec, bi se moral moški za pregled odločiti takoj, ko opazi prve težave z uriniranjem: »Sicer pa je priporočljivo, da opravi enkrat na leto ali dve preventivni pregled. Tak pregled naj bi vključeval ultrazvočno preiskavo trebušnih organov prostate, mehurja in otipanje prostate skozi črevo. V zadnjih letih se je ozaveščenost moških za zdravje prostate zelo povečala, ne samo s preventivnimi pregledi, ampak tudi z opozarjanjem o pomenu rednih pregledov in preiskav ter možnostih zdravljenja.«