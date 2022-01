Poroda ni med njimi: znanstveniki pravijo, da je to 20 najmočnejših bolečin

Čeprav sta bolečina in toleranca na bolečino subjektivni, znanstveniki trdijo, da so to objektivno najmočnejše bolečine, ki jih lahko doživimo. Bolečine so navedene naključno, marsikoga pa je presenetilo, da na seznamu ni poroda. Po mnenju britanskih znanstvenikov so naslednja stanja za človeka najbolj boleča.

Grozdni glavobol

Grozdni glavobol ali glavobol v rafalih, imenovan tudi bing-hortonov sindrom, opisujejo kot trgajoč, prebadajoč, kljuvajoč in skrajno boleč. Zanj je značilno enostransko pojavljanje zlasti v področju očesa in senc.

Pasavec ali herpes zoster

Gre za virusno okužbo, ki lahko traja do enega meseca. Bolezen povzroča virus Varicella zoster, isti, ki povzroča norice. Po ozdravitvi noric virus ostane v telesu in se aktivira vzdolž enega od živcev ter tako povzroči bolezen.

Adhezivni kapsulitis (zamrznjena rama)

To je najpogostejši vzrok bolečine v ramenih in togosti pri ljudeh. Bolečina in togost lahko trajata dve leti ali tri, preden spontano izgineta, v zgodnjih fazah pa je stanje lahko izjemno boleče.

Zlom kosti

Zlom kosti je poškodba, ki prepreči kontinuiteto kosti.

Srčni napad

Miokardni infarkt ali srčni infarkt je nekroza (odmiranje) dela srčne mišice zaradi popolnega prenehanja dotoka krvi v prizadeti del srčne mišice.

Kompleksni regionalni bolečinski sindrom

Kompleksni regionalni bolečinski sindrom (KRBS, angl. CRPS) je stanje trajne in pogosto onesposabljajoče bolečine, ki prizadene eno regijo (običajno roko) in se pogosto pojavi po travmi, ki ne ustreza resnosti stopnje bolečine. Starejše ime za to stanje kronične bolečine s povezanimi motoričnimi in avtonomnimi simptomi je refleksna simpatična distrofija ali kavzalgija.

Diskus hernija (zdrs medvretenčne ploščice)

Najpogosteje se pojavlja v ledvenem in vratnem delu hrbtenice. Bolečino povzroča pritisk diskusa, ki se nahaja med obema vretencema in v tem primeru potiska proti živcu iz hrbtenice. To vodi v hude bolečine, mravljinčenje, oslabelost prizadete noge, v najhujših primerih pa do motenj uriniranja in gibanja črevesja.

Fibromialgija

Fibromialgija je kronična bolezen, za katero sta značilna nenehna bolečina in nenehen občutek utrujenosti. V večini primerov traja vse življenje. Ne poškoduje mišic, sklepov, organov, ni smrtno nevarna in sčasoma postane znosna. Prizadene približno štiri odstotke prebivalstva. Fibromialgija zmanjšuje delovno sposobnost ter bistveno vpliva na kakovost življenja in razpoloženje.

Bolečina po operaciji

Intervencije z zmerno travmo lahko povzročijo znatno bolečino po operaciji.

Razjeda na želodcu

Razjedo na želodcu in dvanajstniku lahko opišemo kot lokalizirano poškodbo sluznice prebavnega sistema, ki prodre v mišični sloj sluznice in pusti brazgotino. Veliko vlogo pri razvoju bolezni imajo okužba z bakterijo Helicobacter pylori, zdravila, dejavniki življenjskega sloga, hud fiziološki stres pa tudi genetski dejavniki.

Akutni pankreatitis

Gre za akutni vnetni proces trebušne slinavke. Pojavi se nenadoma, zanj pa je značilna huda bolečina. Ta se običajno širi okoli zgornjega dela trebuha.

Protin (putika)

Protin je ime za skupino bolezni, za katere so značilni povečane koncentracije sečne kisline v krvi, ponavljajoči se napadi sklepnega vnetja, usedline kristalov sečne kisline v bližini sklepov, usedline kristalov sečne kisline v ledvicah in ledvični kamni.

Endometrioza

Endometrioza je kronična bolezen, za katero je značilen pojav tkiva, ki obdaja maternico (endometrija) na različnih mestih v telesu, kjer sicer ne bi smelo biti.

Trigeminalna nevralgija

Trigeminalna nevralgija, znana tudi kot Tic douloureux, je hiter nastop zelo ostre bolečine, podobne električnemu šoku, v področju obraza, ki traja le kratek čas. Bolečino se po navadi da izzvati prek sprožilnih točk na koži – ob ščetkanju zob, žvečenju, smejanju, umivanju in britju dela obraza. Trigeminalni živec je eden največjih in najpomembnejših čutnih živcev, ki jih imamo v glavi in ​​na obrazu.

Apendicitis (akutno vnetje slepiča)

Apendicitis (akutno vnetje slepiča) je vnetna bolezen, ki nastane zaradi zapore slepiča. Gre za urgentno stanje, ki v številnih primerih zahteva odstranitev organa. Smrtnost nezdravljene bolezni je predvsem zaradi nevarnosti rupture, ki vodi v vnetje potrebušnice (peritonitis) in sepso, velika.

Ledvični kamni

Ledvični kamni nastanejo iz kristalov, ki se naredijo iz urina in se kopičijo na notranjih površinah ledvic. Ledvični kamni večinoma prizadenejo ljudi, stare od 20 do 40 let.

Išias

Išias je močna, ostra bolečina v križu, ki se širi na nogo skozi glutealno regijo, včasih vse do prstov.

Migrena

Migrena je funkcionalni vaskularni paroksizmalni glavobol, ki se pojavlja občasno in običajno prizadene polovico glave, zato govorimo o hemikraniji. Bolečino pogosto spremljajo slabost, bruhanje in motnje vida. Avra se pogosto pojavi pred napadom.

Artritis

Revmatoidni artritis je huda, kronična, vnetna bolezen vezivnega tkiva, ki je najbolj izrazita na sklepih. Pri tej motnji imunski sistem napade hrustančno tkivo, kosti in včasih tudi notranje organe.

Srpastocelična anemija

Srpastocelična anemija je podedovana oblika anemije – stanje, pri katerem ni dovolj zdravih rdečih krvnih celic (eritrocitov), ​​ki bi prenašale zadostne količine kisika v telesu. Pri številnih oblikah bolezni eritrociti spremenijo obliko po deoksigenaciji, ki povzroči polimerizacijo nenormalnega srpastega hemoglobina. S tem pride do poškodbe celične membrane eritrocitov in njihovega zastajanja v krvnih žilah. Posledica je nezadostna preskrba tkiv s kisikom, s tem pa ishemija in infarkt. Bolezen je kronična in vseživljenjska.