Če imate pogosto slabe sanje in nočne more, obiščite zdravnika: nakazujejo lahko na razvoj te hude bolezni

Slabe sanje in nočne more so lahko prvi znak oziroma opozorilo za razvoj parkinsonove bolezni, pravijo raziskovalci z univerze v Birminghamu. Nova študija, objavljena v reviji eClinicalMedicine, je namreč pokazala, da je skupina starejših moških, ki so imeli pogoste slabe sanje, dvakrat pogosteje zbolela za to boleznijo kot pa tisti, ki so mirno spali. Prejšnje študije so že pokazale, da ljudje s parkinsonovo boleznijo doživljajo nočne more in slabe sanje pogosteje kot drugi, vendar pa te kot kazalnik tveganja za razvoj bolezni do zdaj še niso bile obravnavane.

»Čeprav je zgodnja diagnoza parkinsonove bolezni zelo koristna, je kazalnikov tveganja zelo malo in mnogi od njih zahtevajo drage bolnišnične preiskave ali pa so zelo pogosti in nespecifični, kot je sladkorna bolezen. Jasno je, da moramo na tem področju izvajati nadaljnje raziskave, a ugotavljanje pomembnosti slabih sanj in nočnih mor lahko nakazuje, da bi morali posamezniki, ki v starosti doživijo spremembe v sanjah brez očitnega sprožilca, poiskati zdravniško pomoč,« je poudaril dr. Abidemi Otaiku iz centra za zdravje človeških možganov na Univerzi v Birminghamu.

Ko se pojavijo slabe sanje, obstaja dvakrat več možnosti za razvoj bolezni

Raziskovalna skupina je uporabila podatke iz velike študije, opravljene v ZDA, ki je vsebovala podatke za obdobje 12 let za 3.818 starejših moških, ki živijo sami. Na začetku študije so moški izpolnili vrsto vprašalnikov, od katerih je eden vključeval vprašanje o kakovosti spanca. Udeležence, ki so poročali o slabih sanjah vsaj enkrat na teden, so nato podrobno spremljali, da bi ugotovili, ali je večja verjetnost, da bodo zboleli za parkinsonovo boleznijo.

V obdobju spremljanja je bilo diagnosticiranih 91 primerov parkinsonove bolezni. Raziskovalci so ugotovili, da so imeli udeleženci, ki so pogosto imeli slabe sanje, dvakrat večjo verjetnost za razvoj bolezni v primerjavi s tistimi, ki so mirno spali. Večina diagnoz se je pojavila v prvih petih letih študije. Udeleženci s pogostimi slabimi sanjami v tem obdobju so imeli več kot trikrat večjo verjetnost za razvoj parkinsonove bolezni.

Sanje lahko razkrijejo pomembne informacije o sestavi in delovanju možganov

Izsledki študije kažejo, da bodo starejši odrasli, ki jim bodo nekega dne postavili diagnozo parkinsonove bolezni, verjetno začeli doživljati slabe sanje in nočne more več let prej, preden se razvijejo značilni simptomi parkinsonove bolezni, kot so tresenje, okorelost in upočasnjeno gibanje. Študija tudi kaže, da lahko naše sanje razkrijejo pomembne informacije o strukturi in funkciji naših možganov ter da se lahko izkažejo za pomemben dejavnik pri raziskavah nevroznanosti.