Najboljše jesenske maske za lase

Poletje se je že dodobra poslovilo, a njegove posledice so še opazne. Tako tiste bolj prijetne kot one manj, med katere sodijo zaradi sonca, soli in klora poškodovani lasje. Torej je čas, da jim povrnete sijaj z najboljšimi jesenskimi maskami. Maska z jajcem Namenjena je suhim, lomljivim lasem brez sijaja.

Priprava in uporaba

Stepite eno jajce in mu dodajte žlico rastlinskega olja (olivnega, avokadovega, ricinusovega, jojobinega ali kokosovega). Nanesite na suhe lase in počakajte pol ure, nato jih umijte kot običajno. Maska z medom Namenjena je dehidriranim lasem, ki so izgubili sijaj. Zlasti je priporočljiva za svetle lase.

Priprava in uporaba

Dve žlici medu zmešajte z žličko limoninega soka in dodajte žličko mlačne vode. Homogeno zmes nanesite na lase in počakajte pol ure. Masko nanesite na oprane lase, jo po priporočenem času samo splaknite, ponovno šamponiranje ni potrebno. Jogurtova maska Namenjena je občutljivemu lasišču, blaži prhljaj in navlaži lase.

Priprava in uporaba

Zmešajte žlico grškega jogurta z žlico medu in dodajte žlico rastlinskega olja, če imate suhe lase, ali žličko gela aloe vere, če imate mastne. Če imate prhljaj, dodajte malo eteričnega olja čajevca.

Nanesite na lasišče in lase po pol ure lase umijte z blagim šamponom. Maska s kokosovim mlekom Namenjena je kodrastim, pogosto naelektrenim lasem.

Priprava in uporaba

Zmešajte tri žlice kokosovega mleka z žlico ricinusovega olja. Nanesite na lase in jih po uri umijte s šamponom brez sulfatov.

