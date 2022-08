Najboljša hrana za možgane

»Z določenimi živili je mogoče izboljšati spomin in delovanje možganov nasploh, hkrati nekatera hrana upočasnjuje degenerativne spremembe malih sivih celic ter varuje pred depresijo,« je povedal Drew Ramsey, avtor knjige Jejte z namenom premagati depresijo in tesnobnost.

Najboljša živila za možgane so po njegovem mnenju listnata zelenjava, jagodičevje in drugo sadje, morski plodovi, fermentirana živila, lupinasti plodovi, začimbe in temna čokolada.

Ni se vam treba odpovedati čipsu in sladoledu, a če bodo zdravi prigrizki dostopnejši, bo želja po prvih manjša, pravi avtor.

Lupinasti plodovi naj bodo vedno pri roki

»V njih je idealna kombinacija beljakovin, hranljivih snovi, kot je vitamin E ter za zdravje možganov prijaznih maščob,« je povedal Ramsey in dodal, da je redno uživanje lupinastih plodov povezano z boljšimi rezultati na kognitivnih testih.

Enako velja za temno čokolado, ki je močan zaveznik mentalnega zdravja.

»V eni od raziskav o vplivu temne čokolade na možgane se je izkazalo, da je pri osebah, ki jo zmerno, a redno, uživajo, za 70 odstotkov nižje tveganje za razvoj depresije,« je še pojasnil.

Veliko olivnega olja

Ekstra deviško olivno olje zagotavlja veliko hranljivih snovi, ki jih možgani potrebujejo za dobro delovanje. Na prvem mestu so tu zdrave maščobe in antioksidanti, ki blažijo vnetne procese v temu delu centralnega živčevja.

»S približno tremi žlicami visokokvalitetnega olivnega olja dnevno lahko osebe z blagimi kognitivnimi poškodbami izboljšajo težave s spominom.«

Vzgajajte začimbe (čeprav na okenski polici)

Sveže začimbe, kot so rožmarin, materina dušica, žajbelj in bazilika pripomorejo k zdravju možganov, saj vsebujejo spojine, ki preprečujejo njihove bolezni in zavirajo prehitro staranje.

Hkrati so nepogrešljiv dodatek morskim jedem, ki zaradi vsebnosti omega tri maščob prav tako skrbijo za zdravje malih sivih celic in so upravičeno na seznamu živil, ki varujejo njihovo zdravje.