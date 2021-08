Kondom je obvezen del prtljage

V naravi je divje, a vseeno velja nameniti pozornost mrčesu in drugim nevšečnostim. FOTOgrafije: getty images

Okužbe ne poznajo meja

Mladi so premalo ozaveščeni o spolnosti.

Spolnost je prav tako oblika telesne vadbe, zato je uživanje dodatne tekočine nujno.

S pričakovanim novim razmahom covida-19 marsikdo želi kar najbolj izkoristiti proste počitniške dneve, kar pa pogosto prinese tudi številna tveganja. Med njimi spolno prenosljive okužbe in nenačrtovano nosečnost, zato strokovnjaki v času oddihov glasno opozarjajo na odgovorno spolno vedenje in previdnost.Sprostitev, ki gre s poletjem z roko v roki, torej ni vedno dobrodošla, o čemer pričajo tudi mednarodne raziskave, ki kažejo, da se je po prvem valu epidemije covida-19 povečala uporaba jutranje tabletke oziroma nujne kontracepcije, kar potrjuje pogostejše nevarne spolne prakse, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.Spolno prenosljive okužbe, kot so HIV, virusni hepatitisi, gonoreja, sifilis, humani papiloma virusi (HPV), klamidijske okužbe in druge so po vsem svetu, tako tudi pri nas, čedalje pogostejše, kar pomeni, da mnogi zanemarjajo načela zdrave spolnosti in priporočeno zaščito.»Zdrava spolnost pa ni pomembna zgolj s stališča preprečevanja spolno prenosljivih okužb in neželenih nosečnosti, ampak je tudi pomemben element zdravega načina življenja in duševnega zdravja,« poudarjajo na NIJZ, kjer ugotavljajo, da so mladi premalo ozaveščeni o spolnosti. Raziskava Spolna vzgoja v okviru vzgoje za zdravje v slovenskih srednjih šolah je pokazala, da tri četrtine mladih, ki so imeli spolni odnos zgodaj, ocenjuje, da bi o tem področju morali vedeti več, obenem pa jih je kar 59 odstotkov podatke o spolnosti, tudi nepreverjene in nekorektne, pridobilo prek spleta.Stroka poudarja uporabo kondoma kot zaščite ne le pred neželeno nosečnostjo, ampak pred spolno prenosljivimi okužbami; najboljša je kombinacija pravilne rabe kondoma in druge oblike zanesljive kontracepcije. Sploh v poletnem obdobju naj bo kondom obvezen del prtljage vsakega dopustnika, predvsem tistih, ki jim dišijo poletne avanture. Nezaščitenim spolnim odnosom z neznanci se je nujno izogibati, poudarjajo strokovnjaki, odlog spolnega odnosa je tako vedno pametna odločitev. Kondom pa naj bo obvezen, kadar koli gre za spolni stik z osebo, za katero nismo popolnoma prepričani, da ni prenašalec spolno prenosljive okužbe, ki ne pozna meja kot tudi ne starostnih omejitev, opozarjajo na NIJZ!Po nezaščitenem spolnem odnosu smo pozorni na morebitne znake okužbe, to so lahko spremembe na zunanjih spolnih organih, rdečica, bolečine, srbečica in izcedek; takrat nujno obiščemo zdravnika, vedno pa je smiselno tudi testiranje na virus HIV in viruse hepatitisov. Zgodnje odkrivanje namreč pripomore k boljšemu izidu bolezni in preprečuje njeno širjenje, še poudarjajo strokovnjaki. Svetujejo še, da kondome vedno ustrezno hranimo: vroč avtomobil nikakor ni primeren prostor, saj lahko visoke temperature poškodujejo kondom in tako zmanjšajo zaščito.Spolne avanture lahko prinesejo tudi kup nevšečnosti, sploh če smo na prostem, denimo, grobo rastlinje, neprijazna mivka, ki zahaja v vse možne odprtine in kotičke, nepričakovana osja gnezda in piki mrčesa zanesljivo lahko pokvarijo vzdušje, tako tudi žgoče sonce, zato je poleg zaščite pred okužbami in nosečnostjo treba poskrbeti tudi za primerno zavetje. Strokovnjaki prav tako odsvetujejo spolni odnos v bazenu, morju, jezeru ali reki, pa naj bo še tako mikavno. Uporabo kondoma v vodi marsikdo opusti, pa tudi sicer je lahko klor škodljiv za zaščito, povrhu pa voda nezdravo izpostavi spolovila in jim odvzame naravni lubrikant, zato je koža občutljivejša za poškodbe in posledično tudi okužbe!Spolnost je prav tako oblika telesne vadbe, zato je uživanje dodatne tekočine, sploh ob visokih temperaturah, nujno! In še, izogibati se velja alkoholu, ki je ne le škodljiv v vročini, ampak zamegli tudi um in morda spodbudi k napačnim odločitvam.