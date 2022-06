Dobro si oglejte sliko: prva stvar, ki jo vidite, razkriva, kaj je vaša sanjska služba

Grški filozofi so verjeli, da je um tisti, ki vidi in sliši, vsa druga čutila pa so pravzaprav slepa in gluha. Zato so nastale optične iluzije, ki se danes večinoma uporabljajo za zabavo, ni pa skrivnost, da lahko o naši osebnosti razkrijejo marsikaj.

Če zaradi nezadovoljstva, ki ga ustvarja vaša trenutna služba, še vedno niste prepričani, kaj si želite početi ali pa ste pripravljeni na spremembo, vam lahko ta optična iluzija pomaga. Namreč, prva stvar, ki jo vidite, razkriva vašo sanjsko službo.

Polž, zemljevid ali lobanja?

Tisti, ki prvi opazijo polža, naj bi bili uspešni na delovnih mestih, kjer je glavno orodje komunikacija. V tem primeru bi lahko bila za vas najboljša služba učitelja, prodajalca ali socialnega delavca, pravijo strokovnjaki. To je zato, ker taka delovna mesta vključujejo veliko interakcije z ljudmi, ne glede na to, ali so študenti, stranke ali državljani.

Če najprej opazite lobanjo, ste veliko bolj ustvarjalni, kot si mislite. Morda si želite postati umetnik, slikar ali profesionalni plesalec, ne da bi se tega sploh zavedali.

Tisti, ki vidijo zemljevid, imajo radi reševanje problemov in imajo analitičen um. Morda vas zanima kariera v arhitekturi, na raziskovalnem področju ali v inženirstvu.

Kaj vam je najprej padlo v oči?