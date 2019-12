Sladkor slabi odpornost

Medtem ko nekateri preživijo sezono prehladov in gripe zdravi, drugi nenehno smrkajo in kašljajo.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ste med tistimi, ki vsako zimo preganjajo prehlad?

Imunski sistem je treba krepiti vse leto, in sicer z zdravim življenjskim slogom, nezdrave razvade ga slabijo. Medtem ko nekateri preživijo jesensko-zimski čas, za katerega so značilna prehladna obolenja in gripa, brez pretresov, drugi nenehno smrkajo, kašljajo, tarnajo zaradi herpesa ... Znanstvene raziskave so pokazale, da je nagnjenost k sezonskim obolenjem lahko povezana tudi z življenjskim slogom, torej navadami in razvadami, ki lahko tudi škodijo, denimo sladkor, ki ga pojemo preveč, in voda, ki je ne popijemo dovolj.Če bi ves čas radi jedli le sladkarije, si ne boste le nakopičili kilogramov, ampak boste tudi oslabili imunski sistem. Ameriški raziskovalci so ugotovili, da se potem, ko smo pojedli 100 g sladkorja, levkociti kar pet ur niso sposobni boriti z bakterijami. Imunski sistem slabi tudi, če ne pijemo dovolj tekočine, organizem jo potrebuje, da bi laže odplaknil strupe. ​Pijmo vodo, nesladkane čaje, ne pa tudi sladkih pijač in alkohola.Potrjena je tudi zveza med stresom in pojavom bolezni. Stres namreč izčrpava in slabi odpornost organizma, če je kroničen, pa deluje na imunski sistem tako škodljivo kot kronična vnetja. Najbolje bi bilo, če bi se mu povsem ognili, a to seveda ne gre, sploh pa je nekaj stresa koristnega. A vendarle lahko ukrepate: naenkrat opravljajte le eno delo. Uživajte vitamine, zlasti skupine B, ki delujejo protistresno (preden si jih kupite, se pogovorite z zdravnikom), in poskrbite za dovolj sprostitve, torej tisto, v čemer uživate: naj bo to topla kopel ali masaža, telesna aktivnost ali meditacija, poslušanje glasbe, pletenje ali klepet s prijateljico. In poskrbite za dovolj spanca: tudi nereden spalni ritem ruši obrambni sistem organizma, znanstveniki pravijo, da že ena neprespana noč niža število belih krvničk, ki uničujejo bakterije in viruse. Telo tistih, ki so v sedmih dnevih spali le po štiri ure na noč, je proizvedlo pol manj protiteles, ki se borijo proti gripi, kaže raziskava univerze v Chicagu.​Na imunski sistem vpliva tudi način, na katerega gledamo na življenje. Pesimisti imajo manj celic, ki se borijo proti obolenjem, kot optimisti.​ Vse, kar nam ustvarja občutek ugodja, sreče, zadovoljstva, spodbuja ustvarjanje hormona sreče, endorfina, prekrvljenost organov in metabolizem. Da bi krepili imunski sistem, je treba, kot rečeno, vzdrževati zdrav življenjski slog: izogibati se moramo nezdravi hrani, kajenju, pitju alkohola, izogibamo se tudi zadrževanju v prenapolnjenih prostorih, raje si privoščimo sprehod v naravi, če je le mogoče, ujamemo sončne žarke, prehrano pa obogatimo s sezonsko zelenjavo in sadjem.