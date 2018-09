Metoda Tellington TTouch: Kot bi prižigali lučke

Metodo TT uporabljajo v zdravstvu (podpora pri zdravljenju, rehabilitaciji in rekonvalescenci); v šolstvu (koncentracija, odpravljanje strahu, travm ali stresa, pri vedenjskih odstopanjih itd.); pri delu s starostniki; z otroki s posebnimi potrebami (npr. avtizem), z otroki s težavami v odraščanju, z odvisniki; z ljudmi v hudem stanju stresa, šoka, amnezije (npr. žrtve nasilja); z dolgotrajno, kronično ali neozdravljivo bolnimi ter v hospicu.

Zmanjša stres

Metodo lahko uporabljamo na ljudeh in tudi živalih. FOTO: arhiv RKG

Medicinske sestre so ugotovile, da lahko z nekaj krožnimi gibi na dan pomagajo pri lajšanju bolečin, zmanjšanju oteklin, nervozi.

Metodo Tellington TTouch (kratko metoda TT), ki je v tujini, zlasti v ZDA, precej znana in razširjena, je razvila Američanka, ki je med ljudmi znana kot psihologinja za živali (pomagala je recimo orki Free Willyju med snemanjem filma).z Ranča Kaja in Grom, trenutno edina certificirana terapevtka metode TT za ljudi in živali v Sloveniji, sicer pa medicinska sestra, pravi: "Metoda TT je oblika manualne terapije in neverbalne komunikacije, ki je zaradi vpliva na možgansko valovanje učinkovita pri ljudeh in živalih. Sprošča, povečuje telesno zavedanje tako ljudi kot živali in povezanost dveh živih bitij. Bistvo metode je v sistemu nežnih krožnih gibov, ki delujejo na celični ravni in aktivirajo telesni potencial, kar je bilo dokazano z znanstvenimi raziskavami, ki so trajale več deset let."Krožne gibe (ne katerih koli, temveč točno določene; obstaja več izpeljank za različne namene) s prsti ponavljamo po vsem telesu, vsakemu pa se moramo posvetiti z vso pozornostjo in ga izvesti pravilno, saj je vsak celota zase."Namen dotika je aktiviranje celičnih funkcij in prebuditev celične inteligence – kot bi v telesu prižigali električne lučke." Poznavanje anatomije telesa ni potrebno, metode se lahko nauči vsak. Temelji na spoštljivem odnosu do živih bitij ter razumevanju pomena in koristi nekaznovanja.Metodo uporabljajo pri delu z živalmi in ljudmi strokovnjaki v veterini, kinologiji oziroma pri vseh dejavnostih z živalmi (terapije s pomočjo konj in psov, šolanje terapevtskih spremljevalnih psov ipd.), čedalje bolj pa tudi drugi. "Z njo uspešno pospešimo celjenje poškodb, pomagamo pri odpravljanju nekaterih zdravstvenih težav ali pri spreminjanju neželenih navad in vedenja. Lajša vsakodnevne psihične in čustvene težave, kot so stres, glavobol, depresija in občutljivost za dotik. V partnerstvu, starševstvu in prijateljstvu z njo dosežemo boljše razumevanje in komunikacijo ter hvaležnost. Pripomore k hitrejšemu okrevanju in boljšemu počutju."Darja Žnidaršič pravi, da jo v svetu uporabljajo delavci v šolstvu, zlasti pri reševanju vedenjskih težav učencev, vedno večjo veljavo pa ima tudi v standardni medicini in oskrbi. "O pozitivnih učinkih poročajo medicinske sestre, fizioterapevti, delovni terapevti in maserji. Fizioterapevti recimo opažajo boljše sodelovanje pacientov in večjo sproščenost mišic. Medicinske sestre se ugotovile, da lahko z nekaj krožnimi gibi na dan pomagajo pri lajšanju bolečin, zmanjšanju oteklin, nervozi, oskrbi ran in opeklin in podobno. Zdravstveni delavci in strokovni delavci v šolah in vrtcih metodo uporabljajo tudi na sebi, saj jih sprosti in zmanjša stres." Dobrodejne krogce lahko torej delamo tudi sami na svojem telesu.