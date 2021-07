Ženska, ki išče to, moških ne zanima

Svet zmenkov je pravi vrtiljak in srečni konci pač niso pravilo. Včasih se zgodba konča z zavrnitvijo. Razlog je enkrat očiten, drugič bolj skrit in vi se še dolgo sprašujete, kaj za vraga je šlo narobe.



Nova raziskava portala za zmenke ElitePartner se je pozabavala z vprašanjem, kaj nekoga v trenutku odvrne od namere po nadaljnjem spoznavanju. Natančneje, poglobila se je v razloge moških in 809 heteroseksualnih junakov so povprašali, kdaj se pri njih na zmenku v trenutku prižge rdeča luč.

Kaj torej najbolj odbija moške

Seveda so se pojavljali na moč različni odgovori na to vprašanje, konec koncev drži, da ima vsak individualna pričakovanja, a se je pri tem izluščilo nekaj stvari, ki jih moški načeloma ne marajo. Tako je 56 odstotkov vprašanih odgovorilo, da izgubijo zanimanje takoj, ko dobijo občutek, da ženska na zmenku išče nekoga, ki naj bi jo vzdrževal.



Naslednje, kar jim hitro požene strah v kosti, je njeno namigovanje, da si želi otroke. Za 25 odstotkov moških so neprivlačne ženske, ki bi rade bile celo življenje gospodinje.



Na kratko bi torej lahko strnili, da so za moške privlačne samostojne in neodvisne dame.



A tudi ta kvaliteta ni cenjena pri vseh, kajti 24 odstotkov junakov odvrne dejstvo, da je ona preveč osredotočena na svojo kariero.

Še nekaj spodbude

42 odstotkov moških povsem očarajo ženske, ki obvladajo diskretno spogledovanje, 57 odstotkov moških pa je dejalo, da je zanje neprecenljivo, kadar dobijo občutek, da ona potrebuje ob sebi človeka, na katerega se lahko vedno zanaša. A očitno ne z materialnega vidika.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: