Z novo partnreico načrtujeva poroko, a me skrbi, ker je nesramna do moje hčerke

Sem ločen in že nekaj časa živim z novo partnerico. Je nekaj let mlajša in poklicno zelo ambiciozna. Dobro se ujemava. Načrtujeva poroko, v prihodnjem letu si želiva otroka. A skrbi me, ker se zadnje čase v najini zvezi pojavljajo moteče težave ...

Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si