Priljubljeni vibratorji

Eden najbolj legendarnih vibratorjev je tisti z zajčkom.

Najstarejši spolni pripomoček, narejen iz kamna, so našli v Nemčiji in je star 28.000 let, zaradi njegove oblike in posebne dolžine pa številni arheologi in drugi strokovnjaki domnevajo, da gre za dildo. Spet drugi se ne strinjajo, a dejstvo je, da je zgodovina polna predmetov iz kamna, brona ali drugih materialov, ki spominjajo na erotične igračke.Od tedaj je minilo mnogo let in vemo še marsikaj. Denimo to, da je skoraj polovica žensk med 18. in 60. letom vsaj enkrat uporabljala vibrator, da jih poročene uporabljajo dvakrat pogosteje kot samske ter da je približno 40 odstotkov žensk prepričanih, da moški mislijo, da jih spolne igračke ogrožajo. Eden najbolj legendarnih vibratorjev je tisti z zajčkom, rabbit vibrator, ki so ga leta 1983 oblikovali na Japonskem, obliko zajčka pa ima zato, ker proizvajalcem ni bilo dovoljeno izdelovati tovrstnih pripomočkov. Ena najdražjih erotičnih igračk je vibrator iz belega zlata s 117 diamanti, njegova vrednost presega 40.000 evrov.Potem ko je izšla knjiga 50 odtenkov sive, je prodaja seksualnih pripomočkov za vezanje zrasla za 50 odstotkov, najbolj priljubljene spolne igračke pa so vibratorji, prstani za penis in vagine iz silikona. In še ena zanimivost: v ameriški zvezni državi Alabama je vibratorje prepovedano prodajati.