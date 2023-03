Preberite vaš erotični horoskop

OVEN (21. mar.–20. apr.)

Razmišljali boste podjetno, polni ste novih idej, a korak naprej bo upočasnjen, saj vas svet ne bo mogel dohajati. Ujeti bo treba pravi trenutek, da se lahko vzdignete še višje, in veste, da vas čaka za prvim vogalom, le nadzor prepustite vesolju. Čas je, da v svoje življenje privabite romantiko in strast, pa četudi ni vse kar naprej idilično. Le zavedati se morate, da ste na pravi poti.

BIK (21. apr.–21. maj)

Čustva, za katera ste mislili, da ste jih že zdavnaj predelali, bo nenehno naplavljalo na površje, in počasi se boste znašli v mešanici občutkov, ki vas bodo peljali po svoje, če se ne boste resno ukvarjali z njimi. Ne težite k popolnosti, tega nihče ne pričakuje od vas, lahko pa ste iskreni in poveste svojo resnico, tudi če ne boste ugajali vsem. Ne bojte se nasprotij, lahko združujejo.

DVOJČKA (22. maj–21. jun.)

Z Merkurjem v ovnu se bo vrnil pogum, hkrati pa tudi zaupanje v sposobnosti, domišljijo in ideje. Stvari vidite jasno, finančna prihodnost vas bo vedno manj skrbela, v veliko pomoč vam bodo intelektualni prebliski, s katerimi si boste zagotovili varnost. Partnerju boste prijatelj in ljubimec, dokler vam bo pustil dovolj svobode in časa zase.

RAK (22. jun.–22. jul.)

Kar ste prej slutili samo v povojih, je postalo oprijemljiva resnica: v ljubezni si ne želite več bitk, približkov in ponaredkov. Čas pretvarjanja in pretiranega prilagajanja je minil, šteje samo čista iskrenost, ki jo znate prepoznati na kilometre. V trenutkih strasti vas domišljija lahko ponese daleč, vendar boste prepoznali mejo in ostali zvesti svojim pričakovanjem, ki niso majhna.

LEV (23. jul.–22. avg.)

Časi za vas niso najbolj romantični, zato svojo čustveno pozornost raje kot v ljubezen vlagate v delo. Vaši nameni so pošteni, a v sodelovanju z drugimi ste lahko videti neizprosni, tudi če si tega ne želite. Premislite o svojem položaju, kajti skrajni čas je, da postavite meje, tudi če so zgolj poslovne narave. Zaupajte vase in sledite svojemu optimizmu, srce se bo odpiralo počasi.

DEVICA (23. avg.–22. sep.)

Najbolj vas razjezi, če vam ne gre pri delu in pri denarju, in ravno tu se bo največ zapletalo. Pojavljali se bodo nesporazumi, zastoji in celo ovire, nekatere bodo povezane s preteklostjo, pa vendar jih lahko z mirnimi živci in veliko potrpljenja rešite. Sebi boste najbolj koristili, če se boste zadrževali pretežno v naravi, bolj kot družba vam bo prijala samota, razen redkih ljudi.

TEHTNICA (23. sep.–22. okt.)

Včasih se zgodi, da od okolice ne morete ničesar pričakovati, drugič vas sodelavci zasujejo s predlogi in idejami, ki jih v svojem jasnem dojemanju sveta sploh ne boste mogli predelati. Ne morete delovati razpršeno, ne morete ustreči vsem, zato se raje osredotočite na dom in družino, kjer vas ta hip potrebujejo še bolj. Ne prinašajte samo reda, ampak tudi ljubezen.

ŠKORPIJON (23. okt.–21. nov.)

Zapleti na delovnem mestu se bodo reševali sami od sebe, lahko bi celo rekli, da na čudežen, skrivnosten način, pri katerem ne boste vedno imeli besede, a kljub temu boste zadovoljni z izidom. To bo vplivalo na ljubezensko življenje, kjer si boste kraljevsko postregli z vsem, kar vas zanima, partnerja vas bo konec tedna uspelo pritegniti k vsemu, kar si boste zamislili.

STRELEC (22. nov.–21. dec.)

Če se boste še kdaj v življenju pritoževali nad pomanjkanjem idej, se spomnite na čas, ko jih je bilo toliko, da vam ni uspelo uresničiti vseh. Naj vas to ta hip ne vznemirja preveč, vse boste opravili skoraj mimogrede, sploh če je povezano s preteklimi obveznostmi, zagotovo pa se navadite zase poiskati več miru. Poskrbite le, da partner tega ne bo razumel kot pobeg.

KOZOROG (22. dec.–19. jan.)

Kako zelo blagodejno bo vplival Saturn v ribah na vas, boste odkrivali sproti, a poleg dobrega nosi tudi veliko čustvene občutljivosti, ki jo lahko ljudje izkoriščajo. Prisluhnili boste vsakomur, ki vas bo potreboval, kar vas lahko napolni, lahko pa tudi izčrpa. Hitro se naučite potegniti mejo in svojo ljubezen namenjajte le tistim, ki vam jo vračajo v enaki meri.

VODNAR (20. jan.–18. feb.)

Tesnobo vam povzročajo nerazrešeni strahovi, ki jim ne upate pogledati v oči, da bi videli, da jih v resnici ni. Če si želite mirnega spanca, poiščite rešitev s partnerjem ali najboljšim prijateljem. Ko boste uredili notranjo stisko, se vam bodo odprle oči za lepote življenja, partnerja boste zasipali s pozornostjo in dobivali nazaj dvojno porcijo. In še posladek.

RIBI (19. feb.–20. mar.)

Za hip ste odložili delo in skrbi, zdaj pa se zdi, da se vračajo s svetlobno hitrostjo, kar vas navdaja s tesnobo. Fizične energije ne bo malo, zato pa se boste morali naučiti, kako izstopiti iz svojih miselnih okvirov, se prilagajati in iskati drugačne rešitve, ki vas bodo pripeljale do ciljev, kar bo naporno. Nič vam ne bo podarjeno, a z ljubeznijo do svojih napak vam bo uspelo.