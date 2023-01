Pet iskrenih razlogov, zakaj vedno končate z gospodom napačnim

Naveličani ste že dejstva, da vedno znova končate s človekom, ki vas na koncu le izkorišča, z vami grdo ravna, skratka si vas ne zasluži.

Če ste se prepoznali v tej zgodbi, imamo za vas dobro novico: zadeve lahko spremenite, prvi korak do tega pa je soočanje z razlogi, zaradi katerih se vsakič ujamete v to past.

Ni vam všeč tisto, kar vidite v ogledalu

Zdrava samozavest je nepogrešljiva za dober odnos s samim seboj in prvi pogoj za zdrav odnos z drugimi.

Kajti le nekdo, ki jo premore, ima sebe tako rad, da ne dovoli, da bi bili drugi do njega nespoštljivi, nesramni, manipulativni in celo agresivni.

Osebe, ki svoje vrednosti ne poznajo oziroma imajo zaradi tistega, kar vidijo v ogledalu, manjvrednostni kompleks so prepričane, da si nekoga, ki bi bil do njih dober in prijazen, ne zaslužijo, zaradi nizke samozavesti pa v svojo bližino privlačijo ljudi, ki jih tako ali drugače izkoriščajo.

Nesrečni ste in trudite se, da bi to vsi vedeli

Osebe, ki ne znajo uživati v samskem stanu in so prepričane, da so izpopolnjene le, kadar so v zvezi, so lahka tarča za manipulatorje, ki ustvarjajo toksične odnose.

Če ste vedno, kot ste samski, nesrečni in je to iz vašega obnašanja več kot očitno, je to en razlogov, da se zaradi skakanja iz eno zvezo v drugo ne ozirate prav dosti na to, s kom boste razmerje začeli in velikokrat se zgodi, da se spustite v odnos z nekom, ki čuti vaš obup ter ga na koncu izkoristi.

Imate nizka oziroma nikakršna merila

Nihče si v bistvu noče priznati, da so njegova merila pri izbiri partnerja ne samo nizka, ampak močno prenizka, a če vedno znova pristajate ob gospodu napačnem, je prav to lahko razlog za vašo nesrečo v ljubezni.

Raje se ne sestajate z nekom samo zato, ker je na voljo in si dajte priložnost spoznati človeka, ki si vas zasluži in ob katerem boste imeli priložnost biti srečni.

Dopuščate, da z vami ravnajo grdo

Kar izhaja iz nizke samozavesti: ker ste prepričani, da takšni kot ste nikoli ne bi našli boljšega oziroma ker ne poznate in ne priznavate svoje lastne vrednosti dopuščate, da človek, ki je ob vas, z vami grdo ravna, manipulira in vas izkorišča.

Ne poznate pravih vrednot

Tistega, kar v življenju resnično šteje, se ne da kupiti z denarjem. Bogati materialni darovi in ugodnosti ne smejo biti nadomestilo za spoštovanje, razumevanje, upoštevanje in cenjenje.

Zato ozavestite prave vrednote in ne dovolite si, da bo z vami nekdo, ki vam lahko veliko kupi ali da, grdo ravnal.