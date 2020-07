Moška dejanja, ki jasno govorijo ljubim te

Lepo je slišati besedici ljubim te, ki iz njegovih ust prideta povsem nepričakovano. A ne le besede, obstajajo tudi dejanja, ki očitno izražajo topla čustva. S katerimi brez besed pove, da imate v njegovem srcu prav posebno mesto? Neguje vas, kadar ste bolni Ko ležite v postelji in vas kuha povišana telesna temperatura, ne zbeži, temveč skrbi za vas, vam kuha čaj, juhice in skoči v lekarno po zdravila. Kajti pripravljen je storiti vse, da bi se čimprej počutili bolje. Z vami počne stvari, ki jih imate radi Pohajkovanje po trgovinah in ogledovanje izložb ni njegova priljubljena aktivnost. Ker pa ve, da je vam to v veselje, se brez negodovanja poda z vami po nakupih. Še veliko je dejavnosti, ki se jim predaja zgolj zato, ker so ljube vam ter tako dokazuje, da vas ima rad in rad preživlja čas v vaši družbi, ne glede na to, kaj počneta skupaj. Do vas se obnaša enako kadar sta sama in kadar sta v družbi Ne le, kadar sta sama, tudi kadar sta v družbi družine in prijateljev vas prime za roko, objame čez ramo ali vas mimogrede poljubi. S tem jasno nakazuje, da vas ljubi in bi rad vsem pokazal, kako posebno mesto zavzemate v njegovem življenju. Fizično izkazovanje naklonjenosti ne služi le kot pobuda za seks Ko vam po dolgem dnevu zaprija objem, vam ga nameni. Večkrat vas poljubi kar tako, vam zmasira hrbet ali stopala ter vas poboža. Brez skritih namenov in pričakovanj, da bo vsak fizični stik, ki vam ga nameni, uvod v intimni akt. Ne zavrača druženja z vašimi prijateljicami In še zadnji jasen dokaz ljubezni: čeprav bi raje čas preživljal drugače, brez oklevanja sprejme povabilo na zabavo ali večerjo z vašimi prijateljicami, saj ve, da vam veliko pomenijo. Tudi s tem dokazuje, da vas povsem sprejema in sprejema tudi ljudi, ki vam veliko pomenijo saj dobro ve, da v vašem življenju, tako kot on, igrajo veliko vlogo.